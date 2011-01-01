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→ Качественные шейкеры лабораторные по доступным ценам

Шейкеры лабораторные или ротаторы представляют собой специальные устройства, которые позволяют перемешивать жидкости путем колебательных или вращательных движений. Такие изделия являются необходимым атрибутом лабораторий, работающих в сфере фармацевтики, микробиологии, биохимии, иммунологии. Требования, предъявляемые к уровню качества жидких и сыпучих субстанций стали жестче, поэтому шейкеры здесь - главные помощники.

Особенности прибора

Все шейкеры условно можно разделить на несколько групп:

  • Рокер-шейкер - гарантирует мягкое покачивание платформы и взбалтывание. Максимально подходит для отмывки гелей после электрофореза. Подойдет для гибридизации биомолекул на стрипах, их окрашивания и отмывки. Установленный в инкубаторе будет актуален для выкашивания клеток.
  • Шейкеры 3D дают возможность регулировать 3-х плоскостное вращение платформы, на которой могут быть расположены пробирки, чашки Петри. Используются для взбалтывания образцов крови в пробирках, для окрашивания. Проявления минигелей, отмывки образцов, реакции блодгибридизации.
  • Шейкер дает возможность совершать нескольких видов движения в одном модуле. Этот метод определяет расширение практичности лабораторного шейкера. Также прибор помогает сделать выбор способа взбалтывания, который зависит от индивидуальных задач лаборатории. Используется для многих процедур: реакции гибридизации, отмывки гелей, гомогенизации, мягкой экстракции.
  • Подходит для перемешивания реагентов в планшетах. Предназначен для иммунологического анализа.
  • Ротатор - способствует вертикальному вращению платформы. Ротатор - первоклассный прибор для избежания свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Если вы теряетесь и не знаете, какой из вариантов выбрать, обратитесь к нашим специалистам. Также в каталоге под каждой единицей вы найдете подробное описание прибора.

О наших услугах

Компания «VectorBest» предлагает высокотехнологичные шейкеры лабораторные по доступным ценам. Приборы обеспечивают как мягкое, так и более жесткое взбалтывание растворов или питательных сред.

Важные преимущества продукции:

  • надежная конструкция, высокая эргономика, безопасность;
  • минимальные энергозатраты;
  • шумоизоляция;
  • возможность непрерывного функционирования;
  • доступная стоимость.

Вся продукция прошла необходимую сертификацию, соответствует международным стандартам. Менеджеры компании всегда придут на помощь и предложат профессиональную консультацию по выбору того или иного прибора.

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Автор: admin, Сегодня, 10:51

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