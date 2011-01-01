→ Качественные шейкеры лабораторные по доступным ценам

Шейкеры лабораторные или ротаторы представляют собой специальные устройства, которые позволяют перемешивать жидкости путем колебательных или вращательных движений. Такие изделия являются необходимым атрибутом лабораторий, работающих в сфере фармацевтики, микробиологии, биохимии, иммунологии. Требования, предъявляемые к уровню качества жидких и сыпучих субстанций стали жестче, поэтому шейкеры здесь - главные помощники.
Особенности прибора
Все шейкеры условно можно разделить на несколько групп:
- Рокер-шейкер - гарантирует мягкое покачивание платформы и взбалтывание. Максимально подходит для отмывки гелей после электрофореза. Подойдет для гибридизации биомолекул на стрипах, их окрашивания и отмывки. Установленный в инкубаторе будет актуален для выкашивания клеток.
- Шейкеры 3D дают возможность регулировать 3-х плоскостное вращение платформы, на которой могут быть расположены пробирки, чашки Петри. Используются для взбалтывания образцов крови в пробирках, для окрашивания. Проявления минигелей, отмывки образцов, реакции блодгибридизации.
- Шейкер дает возможность совершать нескольких видов движения в одном модуле. Этот метод определяет расширение практичности лабораторного шейкера. Также прибор помогает сделать выбор способа взбалтывания, который зависит от индивидуальных задач лаборатории. Используется для многих процедур: реакции гибридизации, отмывки гелей, гомогенизации, мягкой экстракции.
- Подходит для перемешивания реагентов в планшетах. Предназначен для иммунологического анализа.
- Ротатор - способствует вертикальному вращению платформы. Ротатор - первоклассный прибор для избежания свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.
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