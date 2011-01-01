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→ Как добиться идеальной кожи, несколько секретов

Порой нужно моментально выглядеть безупречно. Существует целый ряд рекомендаций, которые помогут в срочном порядке привести кожу лица и тела в порядок. Но результат подобных действий не длится долго. Причиной появления проблем кожи, как правило, служит состояние организма. Довольно часто кожные проблемы появляются вследствие неправильного питания, вредных привычек. К тому же, ученые  отмечают, что в основе проблем лежат психологические факторы, такие как стрессы. Благодаря простым шагам улучшить внешний вид можно будет без труда.
1. Когда на коже образуется шелушение, это означает, что ей не хватает влаги. Раздражения также свидетельствуют о том, что организм нужнается в питье.
2. Следует отказаться от мыла, пересушивающего кожу. Мыло вытягивает влагу, поэтому все попытки насытить ее будут бесполезными.
3. Откажитесь от вредных привычек. Алкоголь и курение категорически плохо сказываются на организме и непременно это отражается на коже.
4. Нужно использовать минимум декоративной косметики. Тональные и пудра забивают поры, несмотря на все уверения производителей косметики, утверждающих, то это не так.
5. Качественный и полноценный сон. Он оказывает влияние на то, как быстро будет увядать кожа и появляться на ней морщины.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:31

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