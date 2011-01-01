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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ От каких ингредиентов в косметике нужно держаться подальше
Во многих косметических средствах есть химические соединения, они способны негативно отразиться на состоянии здоровья кожи. Специалистами США был составлен список компонентов, которые не должны попадаться в косметике. Под линию ограничительной черты попала вся продукция, содержащая гидроксианизол - консервант для ингредиентов. BHA - гидроксианизол встречается сегодня почти везде. Это составляющая блеска для губ, лосьонов, медицинских препаратов. Однако. частое попадание в организм этого вещества приводит к онкологическим заболеваниям.
Считается опасным и применение средств с фталатами, которые присутсвуют в парфюмерных композициях с цитрусовыми нотками.
Парабены также не несут ничего хорошего для нашего самочувствия здоровья. Данные компоненты добавляют в декоративную косметику и лосьоны для тела. Несмотря на то, что парабены не дают возможности развиваться грибкам и бактериям, вместе с тем, ведут к раку.
Не менее тщательным должен быть и вбор туши для прокрашивания ресниц, если в составе есть триэтаноламин, отвечающий за уровень pH, лучше отказаться от покупки. Вещество раздражает верхние дыхательные пути и его нередко связывают с возникновением астмы.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:29

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