→ Откуда берется желтизна в волосах после блондирования

Самое главное правило, которое нужно соблюдать - краситься важно в "правильную" блондинку. Но это как раз самое сложное правило. В домашних условиях так покраситься невозможно, поэтому нужно доверить опытному профессиональному специалисту, который сможет подобрать краситель для волос. Если уже все произошло, и в волосах появилась раздражающая желтизна, следует учесть ошибки при окрашивании и постараться их больше не допускать. Обязательно учитывается:- природный тон волос;- оттенок предыдущего красителя;- состояние волос.Как избежать желтизны:1. Не нужно держать краситель дольше, чем это положено. Если желтизна все равно появляется, на помощь придет фиолетовый шампунь.2. Если вышел зеленоватый оттенок, значит, до этого на волосах была хна. Только когда хна совсем уйдет с волос, можно будет приступать к окрашиванию.3. Волосы ломкие и пористые? Тогда помогут восстановительные салонные процедуры, питательные маски.