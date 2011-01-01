→ Игрушка — воспитатель

Может ли игрушка воспитывать? Лучшие педагоги размышляли над этим вопросом. Известно, что ребенок примеряет на себя различные роли взрослых. В процессе малыш учится походить на окружающих людей и от того, во что будет играть немало зависит то, кем станет.

К сожалению, мало кто из родителей понимает какую воспитательную роль несут детские игрушки. Они подбираются бездумно, а меж тем, любимый плюшевый мишка (наверняка, читатель вспомнит какую-то свою игрушку из детства) может быть первым воспитателем.

Так как же правильно выбирать подарки детям? Существует несколько правил:

Воспитательные цели. Хорошо, когда игрушка несет воспитательную роль. Еще лучше, если это постепенно и незаметно для самого ребенка перерастает почти в работу. Например, наборы творчества и рукоделия для девочек это же почти что настоящая взрослая работа! Или радиоуправляемые игрушки для мальчиков. Во время процесса, ребенок примеряет на себя роль настоящего пилота. Возможно, он даже сможет приносить какой-нибудь полезный груз (хотя бы прикрепленные к ней записки) родителям или друзьям. Поощряйте это и вы увидите как раскрываются детские способности! Кстати, качественные детские игрушки можно купить в детском мире Китти http://kitty.com.ua.

Гуманистическая игрушка. Детские психологи рекомендуют использовать в детских играх человекоподобные образы. Так ребенку проще самого себя ассоциировать с героем игры. Это очень важно не только для воспитательной функции, но и для удовольствия. Все-таки, детство — пора радости и нельзя забывать об этом.

Нравится. Наконец, нельзя забывать о таком факторе как мнение самого ребенка. Ему должна нравится игрушка. В противном случае процесс превратится из радости в мучение. Приходя в магазин или рассматривая товары в интернете лучше всего поинтересоваться у ребенка, что ему хочется, а потом подарить.

Озвученные выше три правила выбора подходящей игрушки http://kitty.com.ua/c206209/detskie-igrushki не универсальны. Их, наверняка, можно дополнить, но даже зная только их можно сделать правильный выбор в пользу той или иной покупки.

Покупать или не покупать?

Среди профессиональных психологов, как и среди родителей бытуют противоположные мнения о том, сколько вещей следует покупать детям. Сторонники минимума упирают на то, что каждая игрушка должна быть уникальной, чтобы ребенок с ней породнился. Максималисты говорят о том, что раз детство — беззаботная пора, пусть и игрушек будет вдоволь.

Истина, как обычно, посередине. Конечно, нельзя ребенка заваливать подарками, но и слишком ограничивать тоже нежелательно. Не рекомендуется ребенка слишком баловать игрушками. Родительскую любовь он должен чувствовать не через вещи, а другими способами.

Тем не менее, если ребенок хорошо себя ведет, нет никаких причин ограничивать его в чем-то.