→ Новый филлер совершил революцию в мире эстетической медицины

Новый филлер в корне отличается от того, каким этот продукт был раньше. Теперь среди его функций восстановление эластичности кожи, ее текстуры. Женщины в стремлении оставаться красивыми и привлекательными как можно дольше, могут использовать дорогостоящие сыворотки и кремы с активными компонентами, посещать косметологов или проходят современную процедуру по улучшению внешности. В мире косметологии появилась новинка - филлер, способныйн творить чудеса. Инъекции данного филлера позволяют вернуть лицу прежний вид, разглаживая морщины, увеличивая объем в тех местах, где он был утрачен. Новые филлеры - бустеры для кожи, среди них популярным стал ювидерм Вольит (Juvéderm Volite). Он пока доступен для пациентов европейских клиник. Он улучшает текстуру кожи, повышает ее эластичность, добавляет необходимый объем в отдельных участках лица. Привычные же филлеры на структуру кожи никак не влияют.

Новый филлер может применяться на лице, шее, декольте, руках. Бустер вводится с помощью тончайшей иглы в верхний слой кожи, разглаживая тем самым мелкие морщины, убирая недостатки на подбородках и щеках. Бустер способствует самовосстановлению кожи.