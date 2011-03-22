→ Plex-технология для здоровья волос

На рынке наблюдается колоссальный бум на продукцию, направленную на восстановление волос. Это не случайно, ведь каждая современная девушка желает сотворить со своей прической что-то новое и необычное, поэтому волосы подвергаются частому окрашиванию, химическим завивкам, перманентному выпрямлению. Все это, без сомнения, сказывается на состоянии локонов. Но появившаяся не так давно plex-технология, предоставила возможность исправить ситуацию и восстановить здоровье волос.

В любые времена женщины использовали свои волосы, как самое главное оружие красоты. В древние времена замужние женщины прятали волосы от посторонних взглядов, разрешая только супругу смотреть на красивые локоны.

В наше время мир причесок поражает разнообразием: яркое окрашивание, смелая стрижка, необычные прически, а волосы в итоге страдают, ведь им приходится выдерживать нагрузки с цветом, укладочными стайлинг-средствами, горячими инструментами. Для того, чтобы помочь волосам и была разработана plex-технология, состоящая из трех фаз.

1-я фаза. На этапе окрашивания к краске добавляют специальный концентрат, который защищает кутикулу.

2-я фаза. Кутикулу нужно закрыть, поэтому используется кондиционер для волос. Для этого применяются масла, кератиновые соединения.

3-я фаза. Продукт в виде маски или бальзама, что позволяет даже дома поддерживать здоровье своих волос.