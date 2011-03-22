Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Plex-технология для здоровья волос

На рынке наблюдается колоссальный бум на продукцию, направленную на восстановление волос. Это не случайно, ведь каждая современная девушка желает сотворить со своей прической что-то новое и необычное, поэтому волосы подвергаются частому окрашиванию, химическим завивкам, перманентному выпрямлению. Все это, без сомнения, сказывается на состоянии локонов. Но появившаяся не так давно plex-технология, предоставила возможность исправить ситуацию и восстановить здоровье волос.
В любые времена женщины использовали свои волосы, как самое главное оружие красоты. В древние времена замужние женщины прятали волосы от посторонних взглядов, разрешая только супругу смотреть на красивые локоны.
В наше время мир причесок поражает разнообразием: яркое окрашивание, смелая стрижка, необычные прически, а волосы в итоге страдают, ведь им приходится выдерживать нагрузки с цветом, укладочными стайлинг-средствами, горячими инструментами. Для того, чтобы помочь волосам и была разработана plex-технология, состоящая из трех фаз.
1-я фаза. На этапе окрашивания к краске добавляют специальный концентрат, который защищает кутикулу.
2-я фаза. Кутикулу нужно закрыть, поэтому используется кондиционер для волос. Для этого применяются масла, кератиновые соединения.
3-я фаза. Продукт в виде маски или бальзама, что позволяет даже дома поддерживать здоровье своих волос.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:49

Новости медицины по теме:

  • Кондиционер для волос
  • Правильно ли мы пользуемся масками для волос?
  • Бриллиантовый блеск волос
  • Красота волос со средствами для горячей укладки
  • Салонные процедуры, направленные на восстановление волос

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия