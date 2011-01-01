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→ Следует отказаться от применения скрабов с микробусинами
Скрабы с крошечными пластиковыми шариками вредны не только для окружающей среды, но и для самой кожи, как выяснилось. Данный абразив является не самым лучшим для устранения ороговевшего слоя, кроме того, эти шарики загрязняют сточную воду и тем самым губительным образом сказываются на экологии. Ну и самое неприятное - они застряют в порах.
В социальной сети появилась история о том, как микрогранула застряла в порах и послужила причиной закупорки. Это произошло с обладательницей расширенных пор, где угри особенно заметны. Именно поэтому девушки стараются периодически подвергать кожу скрабированию, чтобы убрать всю грязь из пор. Однако, во время применения скраба одна из гранул проникла глубоко в пору и там застряла.
В случае, если микрогранула застрялы застряли в порах кожи, необходтимо понимать, как правильно ее убрать оттуда.
1. Не стоит доставать шарик с помощью ногтей, эта манипуляция может лишь усугубить ситуацию и протолкнуть шарик глубже.
2. Не нужно пользоваться иголкой, чтобы на травмироваться.
3. Еужно приложить горячее полотенце и распарить кожу.
4. Следует действовать с помощью ватной палочки, прижав вату к месту поражения и прокручивать, пока шарик не окажется на вате.
5. К дерматологу нужно обратиться в случае, если не попытка справиться самостоятельно не удалась.
6. Нельзя оставлять гранулу в порах, так как этоможет привести к серьезной закупорке, после чего остаются некрасивые рубцы.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:21

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