→ Как помочь ногам постройнеть?

Полноту ног очень сложно корректировать даже колоссальными физическими нагрузками и диетами. Это связано с анатомическими особенностями строения каждого человека. У многих мужчин и женщин есть комплексы по поводу полных ног, так как несмотря на все усилия, они не могут исправить ситуацию самостоятельно.Для того, чтобы достичь желаемой цели самое главное - не отчаиваться! Безоперационная методика поможет устранить избыточные жировые отложения и радоваться красивым, стройным ножкам. Для этой цели подходит липосакция. Хирург сможет ее провести в области ягодиц, коленей, бедер.Липосакция ягодиц назначается в случае, если проблема с весом незначительная, так как при ожирении от данного способа нужно будет отказаться. Достичь максимального эффекта можно после реабилитации после операции, выполняя комплекс физических упражнений. Физическая активность способствует удалению избытка жира, подтяжке кожи, закреплению результата после операции.Липосакция коленей. Процедура проводится в области над коленным суставом или с внутренней стороны. Ее можно проводить в случаях, когда нет в системах организма каких-то нарушений. Ведь ожирение не всегда следствие наследственных факторов. Очень часто оно происходит из-за наличия заболевания.Липосакция бедер. Для того, чтобы удалить избыточный жир в области бедер, понадобится один прокол. Чаще всего пациентам после 45 лет понадобится операция по иссечению провисшей и дряблой кожи.