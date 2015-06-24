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→ Коррекция контуров лица через влияние на жировые отложения

Возраст проявляется не только по заметным морщинам на лице, ухудшению структуры кожи, ее качества, но и расплывшимся, утратившим свою четкость контуром овала лица. Под воздействием силы тяжести земли и в силу прочих причин, перераспределяется жировая ткань, которая в силу природы накапливается именно в нижней трети лица. Это видно по плывущему овалу. Для улучшения этого эстетического несовершенства эстетическая медицина предлагает провести круговую подтяжку лица, но не все пациенты решаются на это. Именно поэтому большой популярностью стали пользоваться липолитики - специализированные инъекционные коктейли. Новый препарат под названием Mesosculpt C71 влияет на формирование жировой ткани на уровне генов.
К функциям липолитика разрушает жировые клетки в тех местах, где его непосредственно вводят. Но липолитик липолитику рознь. Довольно много препаратов следует применять крайне осторожно, так как они отрицательно сказываются на некоторых системах организма. Так, следует наблюдать за сердечно-сосудистой системой, печенью, почками, могут появиться проблемы в работе щитовидной железы. Не рекомендуется затрагивать участки нижней челюсти и выше подбородка.
С появлением липолитика нового поколения, многие указанные предметы отпадают, так как препарат безопасен для здоровья пациента, а кроме этого, он в значительной степени улучшает контуры и овал лица.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:48

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