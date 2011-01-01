→ О нем говорят все - новый Kenzo World

Арт-директор KENZO - Керол Лим, а также Умберто Леон приглашают оценить новый аромат, посвященный миру моды - Kenzo Wopld. Как считают арт-директоры, это целый мир, отвечающий требованиям современного мира. Он отличается дерзостью, неожиданностью, насыщенностью. Мир моды это та среда, где царят стремление к самовыражению, креатив, разнообразие. Верный духу KENZO - наполненный радостью и авантюризмом парфюм.

Перед почитателями ароматов бренда новинка от парфюмера Франсиса Куркджяна. Данный мастер-авангардист замахнулся на дерзкое сочетание стилей и материалов. Это цветочный букет, в котором нашли сочетание жасмин, пион, амброксан.

Что касается флакона, то и здесь есть место удивлению: розовое золото, опаловое стекло и черная резина. Прорезиненный колпачок, металлический брелок в оттенке розового металла, матовое стекло - это все эстетически привлекательно и смело.