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→ О нем говорят все - новый Kenzo World

Арт-директор KENZO - Керол Лим, а также Умберто Леон приглашают оценить новый аромат, посвященный миру моды - Kenzo Wopld. Как считают арт-директоры, это целый мир, отвечающий требованиям современного мира. Он отличается дерзостью, неожиданностью, насыщенностью. Мир моды это та среда, где царят стремление к самовыражению, креатив, разнообразие. Верный духу KENZO - наполненный радостью и авантюризмом парфюм.
Перед почитателями ароматов бренда новинка от парфюмера Франсиса Куркджяна. Данный мастер-авангардист замахнулся на дерзкое сочетание стилей и материалов. Это цветочный букет, в котором нашли сочетание жасмин, пион, амброксан.
Что касается флакона, то и здесь есть место удивлению: розовое золото, опаловое стекло и черная резина. Прорезиненный колпачок, металлический брелок в оттенке розового металла, матовое стекло - это все эстетически привлекательно и смело.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:16

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