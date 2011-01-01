→ Решение эстетических проблем с молочными железами через операцию

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Пластическая операция на груди становиться для многих женщин огромным шагом на пути больших перемен в личной жизни. Это не просто идеальный способ избавиться от комплексов, но и прекрасная возможность скрыть какие-то дефекты, являющиеся врожденными или вызванные возрастными ограничениями. Например, на сайте клиники Novetilo вы можете без проблем ознакомиться с основными возможностями пластических операций на груди и подобрать в случае необходимости наиболее подходящий вариант.

Какие проблемы решает пластика груди?

На самом деле, пластика груди может быть полезна не только женщинам, но и мужчинам. Итак, наиболее распространенными хирургическими вмешательствами в этом случае являются:

  • лечение гинекомастии — это заболевание, в ходе которого очертания мужской груди начинают напоминать женские. Грудь значительно увеличивается, что вызывает чувство психологического дискомфорта и стыда. Обычно проблема развивается на фоне приема гормонов либо при врожденной или приобретенной патологии эндокринной системы;
  • редукция или уменьшение груди — большая грудь может становиться в некоторых случаях настоящей проблемой, вызывая нарушения со стороны здоровья и принося немалый психологический дискомфорт;
  • увеличение груди — самая распространенная процедура, позволяющая обладательницам небольшого бюста за короткое время приобрести пышную и красивую грудь;
  • коррекция соска и ореолы — в этом случае специалист может исправить врожденные дефекты в виде слишком вытянутого или, наоборот, впалого соска, небольшой ареолы и т.д;
  • подтяжка груди — такая услуга будет полезна женщинам в возрасте или закончившим грудное вскармливание. С помощью несложного операционного вмешательства можно вернуть груди былую упругость и красоту.

Преимущества пластики груди

Пластика груди обладает целым спектром неоспоримых преимуществ. Сюда можно отнести:

  • возможность исправить врожденные дефекты и недостатки, а также справиться с последствия травм и возрастными изменениями;
  • решение ряда психологических проблем. Пластическая операция может навсегда избавить от необходимости скрывать свое тело от посторонних, а также поможет наладить личные отношения между партнерами;
  • отсутствие побочных эффектов. Для этого необходимо выбирать только проверенную клинику, которая сможет полностью удовлетворить всем вашим запросам;
  • быстрый результат. Ни одни, даже самые современные упражнения не смогут дать вам такой результат, как даст пластика груди.

Бесспорно, пластика груди — выбор каждого. Однако не стоит забывать о больших преимуществах и возможностях хирургических процедур.

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Автор: admin, Сегодня, 14:20

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