→ С какими проблемами чаще всего сталкиваются обладательницы большого бюста

Большая грудь это очень красиво для всех тех, кто созерцает, и очень неудобно для тех, кому такой бюст был подарен природой.

С какими проблемами сталкиваются чаще всего девушки с грудью большого размера?

1. Невозможно подобрать рубашку. Даже в том случае, если рубашка застегнется, все равно образовывается дыра, куда хотят заглянуть все, кому не лень.

2. Побежать за автобусом? Это проблема! В этом случае грудь придется придерживать руками.

3. Окружающие всегда начеку и так и норовят подловить обладательницу пышных форм на каком-то казусе. Грудь начинает прыгать в разные стороны, когда автомобиль или маршрутка едут по неровной дороге.

4. Пуговичка может повлиять на весь ход карьеры. Это случается один раз, а запоминается надолго. Как только пуговица растегивается в неподходящем месте и неподходящей ситуации, на женщину уже не смотрят, как на профессионала и специалиста в своем деле.

5. Никто не смотрит в глаза, ведь то и дело взгляд упирается в возвышенности.

Многие женщины желают избавиться от этого груза, поэтому соглашаются на редукционную пластику груди, в ходе которой возможно уменьшение молочных желез на 1-3 размера.

Основные показания для проведения именно этого вида пластики:

- субъективно большие молочные железы;

- увеличение размеров, связанных с беременностью и вскармливанием ребенка;

- врожденная и приобретенная асимметрия груди.