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→ С какими проблемами чаще всего сталкиваются обладательницы большого бюста

Большая грудь это очень красиво для всех тех, кто созерцает, и очень неудобно для тех, кому такой бюст был подарен природой.

С какими проблемами сталкиваются чаще всего девушки с грудью большого размера?

1. Невозможно подобрать рубашку. Даже в том случае, если рубашка застегнется, все равно образовывается дыра, куда хотят заглянуть все, кому не лень.
2. Побежать за автобусом? Это проблема! В этом случае грудь придется придерживать руками.
3. Окружающие всегда начеку и так и норовят подловить обладательницу пышных форм на каком-то казусе. Грудь начинает прыгать в разные стороны, когда автомобиль или маршрутка едут по неровной дороге.
4. Пуговичка может повлиять на весь ход карьеры. Это случается один раз, а запоминается надолго. Как только пуговица растегивается в неподходящем месте и неподходящей ситуации, на женщину уже не смотрят, как на профессионала и специалиста в своем деле.
5. Никто не смотрит в глаза, ведь то и дело взгляд упирается в возвышенности.
Многие женщины желают избавиться от этого груза, поэтому соглашаются на редукционную пластику груди, в ходе которой возможно уменьшение молочных желез на 1-3 размера.

Основные показания для проведения именно этого вида пластики:

- субъективно большие молочные железы;
- увеличение размеров, связанных с беременностью и вскармливанием ребенка;
- врожденная и приобретенная асимметрия груди.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:44

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