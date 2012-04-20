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→ dini - новое слово в украинской косметике

Практически нет той женщины, которой было бы все равно, как она выглядит и толчком к появлению в 2014 году нового украинского косметического бренда dini отнеслись соотечественницы с огромным воодушевлением. Основная фишка косметического бренда - производство качественного продукта, который в состоянии с легкостью конкурировать с зарубежными популярными средствами и вместе с тем быть доступнее по цене.
Теперь появилась возможность всем девушкам найти для себя нужную косметику и сэкономить средства, при этом не потеряв в качестве. Изготавливается косметика из европейского проверенного сырья на украинских производственных мощностях.
Ассортимент бренда не может не радовать, так как здесь есть разнообразная декоративная косметика для глаз, губ, ногтей, лица.
Среди популярных средств жидкие губные помады, тени для век и подводка для глаз, представленная в виде маркера.
Вся продукция бренда встречается в розничной сети или непосредственно на сайте производителя.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:53

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