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→ Восстанавливающий концентрат для кожи вокруг глаз от Estee Lauder
Estee Lauder представляет новинку, которая поможет вернуть молодость вашему взгляду - это концентрат, принимающий активное участие в восстановлении кожи вокруг глаз - Advanced Night Repair Matrix. Благодаря данному продукту появляется возможность надолго забыть о таких проблемах, как мимические морщинки, темные круги под глазами, неровный цвет кожи и даже отеки. Концентрированное средство обладает свойством глубоко воздействовать на ткани, тем самым увлажняя кожу 24 часа в сутки. Это стало возможным из-за концентрации гиалуроновой кислоты - в формуле это активное вещество удвоено. Продукт питает кожу вокруг глаз, что ведет к ее восстановлению, увлажнению, повышению упругости и в целом, преобразовывает внешний вид к лучшему - свежесть и молодость гарантированы.
В формуле используется микроматрическая технология 360 Matrix, обволакивающая кожу вокруг глаз матричной сеткой, защищая от воздействий окружающей среды. Техология ChronoluxCB поддерживает природный процесс восстановления и обновления тканей.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:03

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