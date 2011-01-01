→ Нестираемый тинт для губ от Pupa

Модный тату-эффект покоряет все больше людей, и производитель косметики Pupa предлагает оценить палитру сочных оттенков, которые отличаются высокой стойкостью. Тинты для губ уже перестали быть для современниц чем-то вроде непонятной штуковины, и законно обосновались в косметичке каждой модницы. Тинт от Pupa Made To Last Lip Tint отличается высокой степенью устойчивости на губах за счет своего уникального состава.Этому тинту не страшны никакие кофе-брейки или страстные поцелуи. Эффект татуажа держится очень долгое время и очистить кожу от него можно с помощью гидрофильного масла для стойкого макияжа.У этого продукта высокая концентрация красящих пигментов, что означает - цвет будет оставаться ярким и сочным. Самое важное, на что обратил внимание производитель - на аппликатор, который во многих случаях играет решающую роль в успешном нанесении средства. В данном случае аппликатор четко заточен и без проблем позволяет начертить правильный контур.За идеальное нанесение отвечает и правильное нанесение тинта. Начинается макияж в данном случае в середины верхней губы, двигаясь от центра к периферии ровными симметричными движениями. На нижней губе двигаться нужно от уголков к центру.