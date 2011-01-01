→ Сохранение молодости без пластики

Какие могут быть осложнения при проведении пластической хирургии

Прямые противопоказания

Альтернативные пластике процедуры

Популярность эстетической медицины и пластической хирургии в настоящее время преодолела все рамки, какие мы можем себе только представить. В настоящее время к услугам специалистов по улучшению внешности прибегают многие люди, желая продлить молодость и красоту. Для того, чтобы выглядеть снова юными и привлекательными, ложатся под нож хирурга, порой даже не задумываясь о последствиях. Однако, многие способы омоложения очень рискованные.1. Послеоперационное кровотечение или занесение инфекции.2. Нарушение работы мышц лица или лицевого нерва.3. Результат операции не такой, на который рассчитывал сам пациент.- болезни сердца и сосудов;- онкология;- нарушение свертываемости крови;- психические и неврологические расстройства;- хронические заболевания;- сахарный диабет.Подтянуть овал лица и избавиться от носогубных складок можно не применяя хирургический скальпель. В этом помогут:- домашние спа-процедуры в виде контрастного душа, пилинга, массажей и масок;- косметология, позволяющая выполнять аппаратные, инъекционные процедуры;- фейсфитнес. Гимнастика для лица является отличной альтернативой для поддержания молодости и красоты. Ведь со временем мышцы лица теряют свою эластичность, опускаются, а месте с ними и кожа становится дряблой. Выполняя специальные упражнения, можно сделать натренированными мышцы лица.