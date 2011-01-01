→ Сохранение молодости без пластики

Популярность эстетической медицины и пластической хирургии в настоящее время преодолела все рамки, какие мы можем себе только представить. В настоящее время к услугам специалистов по улучшению внешности прибегают многие люди, желая продлить молодость и красоту. Для того, чтобы выглядеть снова юными и привлекательными, ложатся под нож хирурга, порой даже не задумываясь о последствиях. Однако, многие способы омоложения очень рискованные.
2. Нарушение работы мышц лица или лицевого нерва.
3. Результат операции не такой, на который рассчитывал сам пациент.
- онкология;
- нарушение свертываемости крови;
- психические и неврологические расстройства;
- хронические заболевания;
- сахарный диабет.
- домашние спа-процедуры в виде контрастного душа, пилинга, массажей и масок;
- косметология, позволяющая выполнять аппаратные, инъекционные процедуры;
- фейсфитнес. Гимнастика для лица является отличной альтернативой для поддержания молодости и красоты. Ведь со временем мышцы лица теряют свою эластичность, опускаются, а месте с ними и кожа становится дряблой. Выполняя специальные упражнения, можно сделать натренированными мышцы лица.
Какие могут быть осложнения при проведении пластической хирургии1. Послеоперационное кровотечение или занесение инфекции.
2. Нарушение работы мышц лица или лицевого нерва.
3. Результат операции не такой, на который рассчитывал сам пациент.
Прямые противопоказания- болезни сердца и сосудов;
- онкология;
- нарушение свертываемости крови;
- психические и неврологические расстройства;
- хронические заболевания;
- сахарный диабет.
Альтернативные пластике процедурыПодтянуть овал лица и избавиться от носогубных складок можно не применяя хирургический скальпель. В этом помогут:
- домашние спа-процедуры в виде контрастного душа, пилинга, массажей и масок;
- косметология, позволяющая выполнять аппаратные, инъекционные процедуры;
- фейсфитнес. Гимнастика для лица является отличной альтернативой для поддержания молодости и красоты. Ведь со временем мышцы лица теряют свою эластичность, опускаются, а месте с ними и кожа становится дряблой. Выполняя специальные упражнения, можно сделать натренированными мышцы лица.