→ Коллаген для красоты

Коллаген в косметике теперь встречается во многих продуктах - он незаменим как соль в приготовлении блюд. Встретить коллаген можно в лосьонах, кремах, шампунях, биодобавках, помадах, туши. Насколько этот компонент действительно важен и нужен?

Коллаген представляет собой основной компонент организма, который отвечает за эластичность, прочность и упругость кожи. Кожа непрерывно подвергается разрушениям, обновляется, и с возрастом коллаген разрушается быстрее, восстановление замедляется. Волокна страдают из-за негативного воздействия УФ-лучей, курения, употребления алкоголя, сахара.

Входящий в состав средств ухода за кожей коллагена, происходит увлажнение, лифтинг, разглаживание морщинок. Молекулы коллагена не проникают внутрь, но действуют увлажняюще на поверхности кожи, что также очень важно, особенно если делать это регулярно.

Для чего коллаген нужен нашим волосам

Это активное вещество служит надежной защитой для волос. Создается воздухонепроницаемая пленка на поверхности, которая склеивает чешуйки и придает волосам необходимый блеск. Такие негативные факторы как солнце, горячий воздух фена, плохая экология е столь разрушительны для стержня волос.

Работает ли коллаген изнутри

Коллаген представляет собой крупную молекулу, которая при пищеварении расщепляется на аминокислоты. Эти строительные материалы необходимы для того, чтобы организм занялся созданием нового коллагена. Именно поэтому прием коллагена внутрь очень важен.