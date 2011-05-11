→ Шугаринг без боли: как правильно подготовиться?

Многие уже знают о том, как приготовить пасту для шугаринга в домашних условиях и провести процедуру самостоятельно, но не все знают, как можно сделать процедуру менее болезненной.

Подготовка к эпиляции

Перед тем, как приниматься за избавление от ненужных волос на теле, необходимо тщательно подготовиться. За несколько дней до этого проводят тщательное скрабирование, что позволяет размягчить кожу и избавить от раздражений. Если шагуринг будет выполняться в интимной зоне, то нужно выбрать именно тот период цикла, когда реакция не такая болезненная. Наиболее оптимально проводить процедуру через 1-2 дня после критических дней.

Перед удалением волос кожу нужно распарить, протереть от лишней влаги махровым полотенцем и разогреть зону эпиляции.

Снижение болевого эффекта

1. Можно принять обезбаливающую таблетку, подойдет Нурофен, например.

2. На время следует отказаться от кофе и чая, которые увеличивают циркуляцию крови, тем самым повышая болевой синдром.

3. Снимает боль отвар ромашки, чистотел, мята, мелисса.

4. Кожа перед процедурой обезжиривается, чтобы правильно нанести пасту, применяйте тальк, чтобы захват волосков был наилучшим.