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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что такое резекция молочной железы?

Исторически сложилось так, что любые новообразования в организме человека лечат либо медикаментозным путем (то есть таблетки, капли, капельницы и т.д.) или же оперативным (хирургическое вмешательство). То же самое относится и к заболеваниям женской груди, а именно узловой мастопатии. Чтобы ее удалить, применяется секторальная резекция молочной железы цена которой есть на сайте Специализированного маммологического центра или других медицинских учреждений.

После того, как врач своей пациентке сообщает о необходимости проведения подобной операции, у нее возникает вполне логический вопрос: “А возможно ли хоть каким-то образом избежать проведения данного вмешательства?”. Да, возможно. Как правило, могут проводить трепан-биопсию, при которой врачи смогут точно определить происхождение новообразования и является ли оно злокачественным и таким образом исключают диагноз “рак”. Но если же данное исследование показывает злокачественность узелков, тогда резекция является обязательной, но даже она не может гарантировать полное освобождение от мастопатии.

Как проходит операция?

В зависимости от размера опухоли и ее расположения, операция может проводиться как под местным, так и под общим обезболиванием. Ее суть состоит в том, что над очагом болезни (там, где располагается новообразование) удаляется часть кожи и делается надрез приблизительно 5-10 сантиметров. После этого хирург аккуратно удаляет пораженную часть молочной железы и затем с помощью специальных средств останавливается кровотечения и накладываются швы.

В специализированных заведениях абсолютно все врачи делают косметические швы, которые выполняются таким образом, чтобы сделать будущий рубец максимально небольшим и незаметным.

Где пройти обследование и получить детальную консультацию?

Если вы хотите пройти качественное обследование и получить адекватную консультацию лучших специалистов в сфере маммологии, тогда вы можете обратиться в Специализированный маммологический центр в Киеве. В нем собраны все необходимые врачи, которые дадут вам полную консультацию, проведут качественное обследование, там вы сможете сдать все анализы и в кратчайшие сроки получите результат. Стоимость на все услуги вы можете посмотреть на официальном сайте центра. Мы беспокоимся о здоровье каждой женщины!

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Автор: admin, 4 сентября 2017

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