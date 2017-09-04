Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Макияж и правильная подготовка к нему c помощью Nivea Make-Up Expert
Макияж является не просто ежедневным ритуалом, а целая наука. Очень важно не просто нанести косметику, а сделать образ максимально привлекательным, чтобы make-up держался долго. Для этого понадобится специальная подготовка.
1. Очищение. Очищение выполняется с помощью специального молочка, гоммажа или пенки. Кожа вокруг глаз требует специального подхода, бережного очищения. Для удаления туши и теней понадобятся масляная фаза, которая способна удалить даже водостойкую тушь. Для этого подойдет EXPERT от Nivea - это двухфазное цветное средство с витамином С.
2. Подготовка и увлажнение. Данный этап нельзя пропускать. Именно это средство отвечает за безупречный макияж весь день. Идеальная основа с легкой текстурой, чтобы не нагружать дополнительно кожу. Требуется наносить массажными движениями, это позволяет средству глубже проникнуть в ткани и быстрее впитаться.
3. Подготовка кожи вокруг глаз. Чувствительная кожа глаз нуждается в грамотном подходе. Чаще всего тени и тональные средства наносятся на эту зону, без всякой защиты. От компании Nivea предложен крем для чувствительной кожи глаз Make-Up Expert, что поможет уменьшить темные круги под глазами, разгладить мелкие морщинки, защитить от сухости и стянутости за счет входящего в состав масла виноградных косточек.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 4 сентября 2017

Новости медицины по теме:

  • Надежная защита и уход - универсальная основа под макияж
  • Основа под макияж, ухаживающая за кожей от Nivea
  • Правильно ухаживайте за кожей вокруг глаз
  • Правильный уход за кожей вокруг глаз
  • Как помочь особо нежной коже?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия