→ Макияж и правильная подготовка к нему c помощью Nivea Make-Up Expert

Макияж является не просто ежедневным ритуалом, а целая наука. Очень важно не просто нанести косметику, а сделать образ максимально привлекательным, чтобы make-up держался долго. Для этого понадобится специальная подготовка.1. Очищение. Очищение выполняется с помощью специального молочка, гоммажа или пенки. Кожа вокруг глаз требует специального подхода, бережного очищения. Для удаления туши и теней понадобятся масляная фаза, которая способна удалить даже водостойкую тушь. Для этого подойдет EXPERT от Nivea - это двухфазное цветное средство с витамином С.2. Подготовка и увлажнение. Данный этап нельзя пропускать. Именно это средство отвечает за безупречный макияж весь день. Идеальная основа с легкой текстурой, чтобы не нагружать дополнительно кожу. Требуется наносить массажными движениями, это позволяет средству глубже проникнуть в ткани и быстрее впитаться.3. Подготовка кожи вокруг глаз. Чувствительная кожа глаз нуждается в грамотном подходе. Чаще всего тени и тональные средства наносятся на эту зону, без всякой защиты. От компании Nivea предложен крем для чувствительной кожи глаз Make-Up Expert, что поможет уменьшить темные круги под глазами, разгладить мелкие морщинки, защитить от сухости и стянутости за счет входящего в состав масла виноградных косточек.