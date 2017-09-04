→ Перепады настроения при менопаузе: как взять себя в руки

Наступление менопаузы – особый период в жизни женщины, когда многие органы и системы организма испытывают дополнительную нагрузку, и нервная система не исключение. Достаточно часто предвестником климакса являются резкие скачки настроения. Радость моментально сменяется тревогой, на смену удовлетворенности быстро приходит раздражительность, ни с того ни с сего накатывают грусть и уныние. Такие перепады настроения могут наблюдаться у женщин на протяжении 0,5-3 лет.

Как объяснить перепады настроения при климаксе?

Это явление можно объяснить с помощью физиологических изменений, происходящих в организме в предменопаузальный период. В первую очередь это реакция на резкое снижение уровня эстрогена. Дело в том, что эстроген влияет на выработку «гормона счастья» серотонина, соответственно уменьшение концентрации эстрогена снижает уровень серотонина.

Приливы, потливость, головокружения и другие физиологические проявления менопаузы также негативно влияют на психологическое состояние женщины.

Перепады настроения считаются обычным явлением в преддверии климакса, но они доставляют женщине много неудобств. Во-первых, постоянно находиться в эмоционально неуравновешенном состоянии достаточно утомительно для нее самой, а во-вторых, резкие перемены настроения мешают поддерживать нормальные отношения с родными, друзьями и коллегами.

Что поможет справиться со скачками настроения?

Несмотря на то, что резкие изменения настроения при перенастройке женского организма обусловлены физиологическими процессами, с ними можно бороться, и если не ликвидировать полностью, то смягчить.

Увеличьте физическую активность. Бег, ходьба, занятия в зале, любые виды спорта помогут уменьшить тревожность и почувствовать себя спокойнее.

Постарайтесь снизить уровень стресса. Избегайте ситуаций, где вы будете сильно нервничать.• Займитесь йогой, медитацией, дыхательными упражнениями – все это способствует успокоению и снижению эмоционального накала.

Находите способы высыпаться. Это может быть непросто, потому что для предменопаузального периода характерны нарушения сна. Но если вы сможете нормализовать сон, это будет положительно влиять на настроение.

Поддерживайте контакт с социумом. Общение с друзьями и родственниками в приятной для вас обстановке поможет вам сдерживать скачки эмоций и станет источником хорошего настроения.

Используйте препараты, воздействующие на гормональный фон организма. Это может быть заместительная терапия эстрогеном или же препараты, в состав которых входят фитоэстрогены, например, «Менопейс Ориджинал». Это средство разработано специально для женщин, которые испытывают разного рода дискомфорт при наступлении менопаузы. Фитоэстрогены, содержащиеся в нем нормализуют гормональный баланс, а витамины группы В и магний способствуют укреплению нервной системы.

Наступление менопаузы совсем не обязательно должно сопровождаться неприятными физическими и психическими проявлениями. Вы в состоянии сделать так, чтобы дискомфорт от климакса был минимальным и не мешал вам проживать каждый день с радостью.