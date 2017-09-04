→ Перепады настроения при менопаузе: как взять себя в руки

Наступление менопаузы – особый период в жизни женщины, когда многие органы и системы организма испытывают дополнительную нагрузку, и нервная система не исключение. Достаточно часто предвестником климакса являются резкие скачки настроения. Радость моментально сменяется тревогой, на смену удовлетворенности быстро приходит раздражительность, ни с того ни с сего накатывают грусть и уныние. Такие перепады настроения могут наблюдаться у женщин на протяжении 0,5-3 лет.
Как объяснить перепады настроения при климаксе?
Это явление можно объяснить с помощью физиологических изменений, происходящих в организме в предменопаузальный период. В первую очередь это реакция на резкое снижение уровня эстрогена. Дело в том, что эстроген влияет на выработку «гормона счастья» серотонина, соответственно уменьшение концентрации эстрогена снижает уровень серотонина.
Приливы, потливость, головокружения и другие физиологические проявления менопаузы также негативно влияют на психологическое состояние женщины.
Перепады настроения считаются обычным явлением в преддверии климакса, но они доставляют женщине много неудобств. Во-первых, постоянно находиться в эмоционально неуравновешенном состоянии достаточно утомительно для нее самой, а во-вторых, резкие перемены настроения мешают поддерживать нормальные отношения с родными, друзьями и коллегами.
Что поможет справиться со скачками настроения?
Несмотря на то, что резкие изменения настроения при перенастройке женского организма обусловлены физиологическими процессами, с ними можно бороться, и если не ликвидировать полностью, то смягчить.
- Увеличьте физическую активность. Бег, ходьба, занятия в зале, любые виды спорта помогут уменьшить тревожность и почувствовать себя спокойнее.
- Постарайтесь снизить уровень стресса. Избегайте ситуаций, где вы будете сильно нервничать.• Займитесь йогой, медитацией, дыхательными упражнениями – все это способствует успокоению и снижению эмоционального накала.
- Находите способы высыпаться. Это может быть непросто, потому что для предменопаузального периода характерны нарушения сна. Но если вы сможете нормализовать сон, это будет положительно влиять на настроение.
- Поддерживайте контакт с социумом. Общение с друзьями и родственниками в приятной для вас обстановке поможет вам сдерживать скачки эмоций и станет источником хорошего настроения.
- Используйте препараты, воздействующие на гормональный фон организма. Это может быть заместительная терапия эстрогеном или же препараты, в состав которых входят фитоэстрогены, например, «Менопейс Ориджинал». Это средство разработано специально для женщин, которые испытывают разного рода дискомфорт при наступлении менопаузы. Фитоэстрогены, содержащиеся в нем нормализуют гормональный баланс, а витамины группы В и магний способствуют укреплению нервной системы.
Наступление менопаузы совсем не обязательно должно сопровождаться неприятными физическими и психическими проявлениями. Вы в состоянии сделать так, чтобы дискомфорт от климакса был минимальным и не мешал вам проживать каждый день с радостью.