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→ Факты о косметике Kanebo из Японии, о которых мало кто знает

Kanebo представляетиз себя косметический бренд из Японии, который весьма популярен на своей родине и скоро будет отмечать 80-летний юбилей. Данный бренд решил в качестве подарка поклонникам, начать продажу своей продукции в странах СНГ. О чем нужно знать заранее, чтобы ни в коем случае не пропустить новинку на рынке уникальной косметики.
Перфекционисты в вопросе очищения кожи смогут оценить крем для умывания насыщенной текстуры, который бережно очищает и вместе с тем смягчает кожу. Без внимания не останется тающее масло для очищения, тоник, с освежающим эффектом.
Kanebo Cosmetics представляет из себя не только популярную в мире антивозрастную линию Sensai, базиурющееся на шелковом волокне.
Средства для ухода разработаны таким образом, чтобы учитывались индивидуальные особенности каждой женщины в конкретном возрастном периоде. Согласно философии бренда, требуется только дополнять базовый уход теми средствами, которые нужны коже в данный период - глубокое увлажнение, защита, освежением, питание.

Упаковка и абстрактная и символичная - это идея времени, которое непрерывно течет, как вода, обеспечивая постоянное увлажнение кожи.
Нужно обладать техникой нанесения. Как утверждают сами японцы, двигаясь по массажным линиям, косметика будет целенаправленно работать и делать женщину более красивой.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:35

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