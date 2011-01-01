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→ За что женщины любят мицеллярную воду

Сегодня в ванной каждой женщины, знающей толк в правильном уходе за кожей, есть мицеллярная вода. Данное средство отличается своей мягкостью и как утверждают сами девушки - является лучшим бьюти-средством, предложенным за последние годы. Но несмотря на то, что мицеллярка столь популярна, многие еще не до конца понимают всех его удивительных свойств.
Мицеллярная вода отлично справляется с демакияжем, при этом сохраняя водно-кислотный баланс, что не приводит к раздражениям. В составе мицеллярной воды как правило нет мыла, отдушек, парабенов, спирта и прочего, что может негативно повлиять на здоровье кожи.
Зато встречаются в мицеллярной воде экстракты растений, минералы, витамины, способствующие укреплению тканей, эффективному очищению.
Работает мицеллярная вода на основе мицеллов, образующих ПАВы при опеределенной концентрации в воде.

У мицелл следующие полезные свойства:

- способствуют устранению негативного воздействия химических соединений очищающих веществ;
- удаление и связывание мельчайших частиц жира.

Это средство выбирают в качестве очищающего для того, чтобы решить ряд задач:

- очищение лица, в том числе и нежной кожи вокруг глаз;
- снятие макияжа;
- применение в качестве тонизирующего средства.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:02

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