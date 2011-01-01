→ За что женщины любят мицеллярную воду

Сегодня в ванной каждой женщины, знающей толк в правильном уходе за кожей, есть мицеллярная вода. Данное средство отличается своей мягкостью и как утверждают сами девушки - является лучшим бьюти-средством, предложенным за последние годы. Но несмотря на то, что мицеллярка столь популярна, многие еще не до конца понимают всех его удивительных свойств.

Мицеллярная вода отлично справляется с демакияжем, при этом сохраняя водно-кислотный баланс, что не приводит к раздражениям. В составе мицеллярной воды как правило нет мыла, отдушек, парабенов, спирта и прочего, что может негативно повлиять на здоровье кожи.

Зато встречаются в мицеллярной воде экстракты растений, минералы, витамины, способствующие укреплению тканей, эффективному очищению.

Работает мицеллярная вода на основе мицеллов, образующих ПАВы при опеределенной концентрации в воде.

У мицелл следующие полезные свойства:

- способствуют устранению негативного воздействия химических соединений очищающих веществ;

- удаление и связывание мельчайших частиц жира.

Это средство выбирают в качестве очищающего для того, чтобы решить ряд задач:

- очищение лица, в том числе и нежной кожи вокруг глаз;

- снятие макияжа;

- применение в качестве тонизирующего средства.