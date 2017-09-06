→ Достаточно одной процедуры, чтобы убрать живот

Многие из нас глубоко вздыхают, когда речь идет о лишнем весе и отсутствии стройности в фигуре. На что только мы не идем, чтобы визуально скрыть или уменьшить имеющиеся объемы тела. Сегодня для того, чтобы быстро постройнеть, не нужно идти на жертвы. Избавиться от лишнего жира можно без пластической операции. Разработана израильская медико-технологическая процедура под названием Bony Tite. Данная методика позволяет с помощью радиочастот воздействовать на проблемные участки, где есть лишние жировые скопления и избавиться от них очень быстро. Это могут быть руки, бедра, живот, ноги, ягодицы. Эта процедура избавляет от жира навсегда.Достаточно одной процедуры, чтобы избавить пациента от:- лишнего жира;- сделать тело более подтянутым;- в целом преобразить фигуру, чтобы она приобрела выразительность и стройность;- буквально за несколько недель эффект после процедуры усиливается и закрепляется;- результат не зависит от физических упражнений и не требуются изнурительные диеты.Самое важное на что нужно обратить внимание, что при выполнении Body Tite, ткани, которые отвечают за выработку коллагена, начинают работать в соответствии со своим прямым назначением, вырабатывая коллагена столько, сколько это способен сделать молодой организм.