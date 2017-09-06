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→ Ради пластической операции люди бросают курить

Как показала практика, благодаря пластической хирургии люди решаются бросить курить. Практически 25% курящих пациентов навсегда отказываются от этой привычки, чтобы провести абдоминопластику.
Сейчас очень много клиник красоты, данная сфера деятельности развивается, появляется новая культура тела, люди начинают стремиться к здоровым привычкам, а от ведущих к разрушению отказываются. Врачи сами настоятельно рекомендуют своим пациентам на время отказаться от сигарет - за месяц до пластической операции, так как никотин способствует сокращению притока крови и мешает заживлению ран. После этого периода многие пациенты понимают, что жить без сигарет они могут.
Как показали исследования, этого месяца отказа от курения достаточно, чтобы любое оперативное вмешательство прошло более успешно, снижается риск развития осложнений. В противном случае отмечается целый ряд осложнений как во время проведения пластики, так и после нее.

 

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Автор: Мирра Любивая, 6 сентября 2017

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