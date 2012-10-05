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→ Фраксель

Фраксель - это процедура, направленная на сохранение молодости нашей кожи и ее здоровья. По своей сути фраксель напоминает мезотерапию, когда на коже с помощью лазерного луча создаются микротравмы.
Отличается фраксель от мезотерапии тем, что на коже создается больше микротравм, запуская внутри нее процесс регенерации. Организм начинает стремиться быстрее заживить образовавшиеся ранки, поэтому сосуды расширяются, к ним стремятся фибробласты и тромбоциты. Благодаря запуску процесса регенерации кожи достигается отличный лифтинг-эффект.
Однако, у этого метода есть свои недостатки. Возможно образование пигментации в следствие излишнего травмирования кожных покровов. Поэтому перед тем, как решаться на процедуру фраксель, нужно помнить о том, что до процедуры и после нее понадобится на месяц отказаться от солнечных ванн.
Достаточно одной процедуры, чтобы был заметен результат: мощнейший эффект омоложения, подтяжка, кожа выглядит посвежевшей, помолодевшей и более ухоженной. Несмотря на то, что процедура болезненная, во многих случаях ощущения вполне терпимы, поэтому обезболивание не требуется, удаляются доброкачественные пигментные пятна, новообразования на коже в виде папиллом, невусов и бородавок.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:05

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