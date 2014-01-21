→ Молодость кожи вернет броссаж

Вернуть молодость коже поможет такая процедура, как брашинг. Это позволяет рассчитывать на чистую, упругую, нежную и гладкую кожу. В настоящее время сохранить молодость и здоровье кожи - настоящая задача, для многих она остается невыполнимой. Негативное воздействие оказывает неблагоприятная экологическая обстановка, активные солнечные излучения, городская среда, нарушения гормонального фона, стрессы - это все то, что ставит нам преграды на пути к красоте. К популярным действенным процедурам относится брашинг лица. Броссаж, то же самое, что и брашинг, вид аппаратного пилинга, когда происходит процесс очищения кожи посредством специально разработанной для этого техники. Кожу лица для броссажа обрабатывают насадками с разными щетками, в зависимости от типа кожи. Таким образом убирается ороговевший слой клеток. Происходит обновление кожного покрова, улучшается микроциркуляция клеток, поры очищаются и визуально становятся меньше.
Как проводится броссаж?
1. Кожа распаривается и на нее наносят пилинг-эмульсию с тонизирующим средством;
2. Происходит подготовка кожи с помощью специальной косметики;
3. Вращающиеся щетинки убирают отживший свое слой эпидермиса.
Какие достигаются результаты брашинга?
- разглаживание морщин;
- избавление от свободных радикалов;
- омоложение;
- стимулирование верхней поверхности;
- рубцы разглаживаются;
- эффективное очищение загрязненных сальных желез, из-за которых поры выглядят расширенными;
- выравнивание цвета лица.