→ Молодость кожи вернет броссаж

Вернуть молодость коже поможет такая процедура, как брашинг. Это позволяет рассчитывать на чистую, упругую, нежную и гладкую кожу. В настоящее время сохранить молодость и здоровье кожи - настоящая задача, для многих она остается невыполнимой. Негативное воздействие оказывает неблагоприятная экологическая обстановка, активные солнечные излучения, городская среда, нарушения гормонального фона, стрессы - это все то, что ставит нам преграды на пути к красоте. К популярным действенным процедурам относится брашинг лица. Броссаж, то же самое, что и брашинг, вид аппаратного пилинга, когда происходит процесс очищения кожи посредством специально разработанной для этого техники. Кожу лица для броссажа обрабатывают насадками с разными щетками, в зависимости от типа кожи. Таким образом убирается ороговевший слой клеток. Происходит обновление кожного покрова, улучшается микроциркуляция клеток, поры очищаются и визуально становятся меньше.

Как проводится броссаж?

1. Кожа распаривается и на нее наносят пилинг-эмульсию с тонизирующим средством;

2. Происходит подготовка кожи с помощью специальной косметики;

3. Вращающиеся щетинки убирают отживший свое слой эпидермиса.

Какие достигаются результаты брашинга?

- разглаживание морщин;

- избавление от свободных радикалов;

- омоложение;

- стимулирование верхней поверхности;

- рубцы разглаживаются;

- эффективное очищение загрязненных сальных желез, из-за которых поры выглядят расширенными;

- выравнивание цвета лица.