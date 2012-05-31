→ Как лечить демодекоз

Чего нельзя допускать, чтобы не появился демодекоз

Если на щеках и лбу стали появляться прыщи, а привычные средства не справляются, то вероятно, вы имеете дело с демодекозом. Это заболевание довольно распространенная проблема, не заметить которую сложно. К симптомам относятся зуд, шелушение, раздражение пораженных мест. Условно-патогенным это заболевание называется размножаться начинает при благоприятных условиях. Клещ селится в устьях сальных желез, около глаз, в волосяных фолликулах. Он начинается в любом возрасте, чаще всего этому заболеванию подвергаются подростки, юноши и девушки до 25 лет, беременные. Довольно часто он служит следствием психологического стресса. Как показывает статистика, около 97% людей носят клеща и без условий благоприятного проживания паразит погибает.- невнимательно относиться к гигиене;- снижения иммунитета;- гормональных нарушений;- патологий в работе эндокринной системы;- хронических заболеваний ЖКТ;- злоупотребления солнечными ваннами.Максимально активным периодом клеща является температура 25-30 градусов, поэтому морозной зимой и жарким летом заболевания практически нет.Лечение демодекоза осуществляется путем применения местных препаратов и системных средств от демодекоза, которые принимаются на фоне лечения хронических заболеваний в целях повышения иммунитета.