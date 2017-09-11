→ Аутоомоложение PRP

Уже многие поняли, что эликсира молодости, который дарит вечную молодость, не существует. Современные исследования и практические наработки косметологов доказали тот факт, что резервы для продления молодости следует искать в собственном организме. Самое главное - это поддержка своего здоровья и в благодарность тело ответит взаимностью. В нашей крови заложен большой потенциал, который позволяет улучшать параметры внешности. Каким еще могло бы быть естественное омоложение, если бы не ресурсы самого организма?

Отличные результаты по омоложению показывает плазмолифтинг, когда в ходе процедуры применяется плазма крови. Омолаживающий эффект достигается за счет обогащенной тромбоцитами плазмы крови (PRP). Данная методика предполагает фракционное введение с помощью инъекций в проблемные участки обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента, которая влияет на выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.

Благодаря PRP-техологии появилась возможность косметологии работать в следующих направлениях:

- подтяжка кожи лица, шеи, декольте;

- устранение последствий фотостарения;

- ликвидация сосудистых образований;

- лечение облысения.