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→ Аутоомоложение PRP

Уже многие поняли, что эликсира молодости, который дарит вечную молодость, не существует. Современные исследования и практические наработки косметологов доказали тот факт, что резервы для продления молодости следует искать в собственном организме. Самое главное - это поддержка своего здоровья и в благодарность тело ответит взаимностью. В нашей крови заложен большой потенциал, который позволяет улучшать параметры внешности. Каким еще могло бы быть естественное омоложение, если бы не ресурсы самого организма?
Отличные результаты по омоложению показывает плазмолифтинг, когда в ходе процедуры применяется плазма крови. Омолаживающий эффект достигается за счет обогащенной тромбоцитами плазмы крови (PRP). Данная методика предполагает фракционное введение с помощью инъекций в проблемные участки обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента, которая влияет на выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.
Благодаря PRP-техологии появилась возможность косметологии работать в следующих направлениях:
- подтяжка кожи лица, шеи, декольте;
- устранение последствий фотостарения;
- ликвидация  сосудистых образований;
- лечение облысения.

 

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Автор: Мирра Любивая, 11 сентября 2017

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