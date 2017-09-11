→ Новинки для фарфоровой кожи от Valmont и Bella Aurora

В августе вышли две новинки, которые эффективно борются с пигментными пятнами. В летний период, когда так легко получить солнечный ожог, приходится бороться с пигментацией. Если вам не хочется осенью проходить не всегда приятную процедуру отбеливания, эти две новинки станут верными помощницами.От чего нужно отталкиваться, чтобы выбрать правильное средство? Самое основное - это возраст пигментации. С корректором от Valmont Clarifying Touch, которое наносится локально на место поражения, любые связанные с пигментацией явления будут купированы. Входящий в состав средства цинк и ДНК обладают защитным и антисептическим свойствами, наполняя кожу сиянием, визуально омолаживая ее.При старых пигментных пятнах можно попробовать революционное средство от Bella Aurora - Bio 10. Устраняются при использовании не только дефекты в виде неровностей кожи, но и устраняется постепенно пигментация. Имеет вид сыворотки с комплексом антиоксидантов в совокупности с увлажняющими и антивозрастными компонентами, которые придают коже здоровый вид. Фактор защиты от УФ-лучей - SPF 15.При регулярном использовании тон кожи заметно выравнивается. Наносится тоже точечно, непосредственно на пятнышко.