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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Новинки для фарфоровой кожи от Valmont и Bella Aurora
В августе вышли две новинки, которые эффективно борются с пигментными пятнами. В летний период, когда так легко получить солнечный ожог, приходится бороться с пигментацией. Если вам не хочется осенью проходить не всегда приятную процедуру отбеливания, эти две новинки станут верными помощницами.
От чего нужно отталкиваться, чтобы выбрать правильное средство? Самое основное - это возраст пигментации. С корректором от Valmont Clarifying Touch, которое наносится локально на место поражения, любые связанные с пигментацией явления будут купированы. Входящий в состав средства цинк и ДНК обладают защитным и антисептическим свойствами, наполняя кожу сиянием, визуально омолаживая ее.
При старых пигментных пятнах можно попробовать революционное средство от Bella Aurora - Bio 10. Устраняются при использовании не только дефекты в виде неровностей кожи, но и устраняется постепенно пигментация. Имеет вид сыворотки с комплексом антиоксидантов в совокупности с увлажняющими и антивозрастными компонентами, которые придают коже здоровый вид. Фактор защиты от УФ-лучей - SPF 15.
При регулярном использовании тон кожи заметно выравнивается. Наносится тоже точечно, непосредственно на пятнышко.
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Автор: Мирра Любивая, 11 сентября 2017

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