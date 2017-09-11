→ Окрашивание бровей хной: плюсы & минусы

Когда у девушки от природы густые брови, она не нуждается в микроблейдинге или перманентном татуаже. Однако, подчеркнуть форму, усилить их цвет время от времени нужно. Многие используют для этой цели хну. Дело в том, что любые краски для бровей очень быстро смываются вместе с косметическими средствами, которые мы изо дня в день убираем с лица. А вот хна совсем другое дело - ее можно спокойно "носить" около 2-3 недель.Итак, что собой представляет хна?Хна является растительным красящим пигментом, добытым из листьев лавсонии или хенны. Добыча красителя ведется путем высушивания листьев, что означает краску абсолютно натуральной. Самая безопасная процедура для бровей - биотатуаж хной. Это также уникальная возможность придать волоскам объем. Кожа и сама структура волосков не травмируются, а наоборот укрепляются, эффект длится пару недель.Плюсы использования хны:- безопасность. Можно использовать кормящим и беременным женщинам;- натуральное происхождение. Для создания натуральной форму бровей не понадобится много времени;- практичное использование. Даже если были допущены небольшие ошибки при нанесении хны, их можно будет убрать с помощью специального раствора;- легко смывается с помощью небольшой концентрации лимонного сока.Минусы:- может быть в неудобной упаковке;- не стойкая. У разного бренда стойкость хны отличается.