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→ Окрашивание бровей хной: плюсы & минусы
Когда у девушки от природы густые брови, она не нуждается в микроблейдинге или перманентном татуаже. Однако, подчеркнуть форму, усилить их цвет время от времени нужно. Многие используют для этой цели хну. Дело в том, что любые краски для бровей очень быстро смываются вместе с косметическими средствами, которые мы изо дня в день убираем с лица. А вот хна совсем другое дело - ее можно спокойно "носить" около 2-3 недель.
Итак, что собой представляет хна?
Хна является растительным красящим пигментом, добытым из листьев лавсонии или хенны. Добыча красителя ведется путем высушивания листьев, что означает краску абсолютно натуральной. Самая безопасная процедура для бровей - биотатуаж хной. Это также уникальная возможность придать волоскам объем. Кожа и сама структура волосков не травмируются, а наоборот укрепляются, эффект длится пару недель.
Плюсы использования хны:
- безопасность. Можно использовать кормящим и беременным женщинам;
- натуральное происхождение. Для создания натуральной форму бровей не понадобится много времени;
- практичное использование. Даже если были допущены небольшие ошибки при нанесении хны, их можно будет убрать с помощью специального раствора;
- легко смывается с помощью небольшой концентрации лимонного сока.
Минусы:
- может быть в неудобной упаковке;
- не стойкая. У разного бренда стойкость хны отличается.
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Автор: Мирра Любивая, 11 сентября 2017

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