→ Идеальные брови и все для их прекрасного вида

Для ежедневного ухода следует в арсенале иметь следующие средства:

Самым главным признаком того, что брови соответствуют модным тенденциям - это ухоженный вид и аккуратно зачесанные вверх волоски.Для достижения идеального образа не обойтись без средств макияжа. Этой осенью практически у всех флагманов выходят новинки для бровей, начиная от Chanel, Dior и завершая Collistar, например. Немаловажное значение для красоты бровей играет карандаш от Шанель. Карандаши водостойкие, при карандаше удобная кисточка.- краска для бровей;- масло;- карандаш;- гель;- воск;- трафареты.К сожалению, далеко не у каждой женщины от природы четко очерченные, густые, насыщенного цвета брови. Карандаши в этом случае являются лучшим помощником. С их помощью можно выделить правильную форму бровям и покрасить их краской, которая будет держаться до 1 месяца.Масло для бровей сделает волоски более объемными. К тому же, репейное масло способствует росту.Гели для бровей оттеняют брови на фоне общего макияжа. Воск способствует приданию формы и ее фиксации на весь день. Это актуально для бровей, волоски из которых то и дело выбиваются.Трафареты для рисования бровей позволят легко и быстро нарисовать идеальные брови и оперативно собраться на работу с утра.