Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Идеальные брови и все для их прекрасного вида
Самым главным признаком того, что брови соответствуют модным тенденциям - это ухоженный вид и аккуратно зачесанные вверх волоски.
Для достижения идеального образа не обойтись без средств макияжа. Этой осенью практически у всех флагманов выходят новинки для бровей, начиная от Chanel, Dior и завершая Collistar, например. Немаловажное значение для красоты бровей играет карандаш от Шанель. Карандаши водостойкие, при карандаше удобная кисточка.

Для ежедневного ухода следует в арсенале иметь следующие средства:

- краска для бровей;
- масло;
- карандаш;
- гель;
- воск;
- трафареты.
К сожалению, далеко не у каждой женщины от природы четко очерченные, густые, насыщенного цвета брови. Карандаши в этом случае являются лучшим помощником. С их помощью можно выделить правильную форму бровям и покрасить их краской, которая будет держаться до 1 месяца.
Масло для бровей сделает волоски более объемными. К тому же, репейное масло способствует росту.
Гели для бровей оттеняют брови на фоне общего макияжа. Воск способствует приданию формы и ее фиксации на весь день. Это актуально для бровей, волоски из которых то и дело выбиваются.
Трафареты для рисования бровей позволят легко и быстро нарисовать идеальные брови и оперативно собраться на работу с утра.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 12 сентября 2017

Новости медицины по теме:

  • Какие средства помогут сделать брови идеально красивыми?
  • Микроблейдинг бровей
  • Несколько слов о красивых бровях
  • Роскошные брови, как у звезд
  • Роскошные брови - секреты супермоделей

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия