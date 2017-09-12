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→ Растяжки на ногах - три способа избавиться от них

Для женщины крайне важно обладать безупречным внешним видом и вообще быть привлекательной для противоположного пола. Именно поэтому столько времени уделяется фигуре и уходу за телом. Важную роль для красоты играет внешнее состояние кожи, поэтому ее увлажняют, питают, чтобы по возможности избежать эстетических проблем, таких как растяжки. Однако, есть причины, на которые тщательный уход не в состоянии помешать, например, нарушение гормонального баланса, беременность, набор веса. Это все влияет на формирование растяжек на ногах, бедрах, животе.
Современная косметология предлагает следующие методы избавления от растяжек
- лазерная шлифовка кожи. Воздействуя высокой температурой лазерного луча, верхний слой выжигается, отчего кожа начинает активно восстанавливаться и уже на ней не видно растяжек;
- ультразвуковая терапия. Это быстрое устранение растяжек. На поверхность кожи воздействуют низкочастотные волны, способствующие образованию эластина и коллагена. В этом случае клинику красоту понадобится посещать несколько раз;
- мезотерапия помогает женщинам избавиться от растяжек, которые только стали проявляться. Выполняется процедура с помощью специального коктейля, который вводится в дерму. Даже если этот способ полностью не избавит от дефектов, визуально растяжки не будут бросаться в глаза.

 

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Автор: Мирра Любивая, 12 сентября 2017

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