→ В чем преимущества тоников-спреев

Наша современная жизнь, которая чаще всего проходит на бегу, стремление к простоте и в то же время к идеалу, диктует новые требования к средствам ухода за лицом. В итоге появляются новинки, о которых раньше мы не задумывались. Например, тоник в виде удобного спрея.

Тоники обычно выполняли только одну функция - тонизировали, завершали процесс очищения, убирая остатки несмывшегося макияжа или сальных отложений. Кроме того, это отличный способ выровнять pH-баланс, который неизменно меняется при обычном умывании.

Стандартно это выглядело так: на ватный диск наносится тоник, после чего двигаясь по массажным линиям очищалась кожа.

Итак, появились тоники-спреи. В чем теперь заключается их основная задача.

Они теперь призваны не только завершить процесс демакияжа, но также увлажнить, омолодить, успокоить кожу, на которой появились раздражения, вывести токсины, нейтрализовать свободные радикалы. А также тоник используется для так называемой "усадки" декоративной косметики. На пудру или тональный распыляется тоник и все. Эффект потрясающий, макияж стойкий, а кожа при этом ощущает себя комфортно.