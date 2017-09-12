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→ В чем преимущества тоников-спреев

Наша современная жизнь, которая чаще всего проходит на бегу, стремление к простоте и в то же время к идеалу, диктует новые требования к средствам ухода за лицом. В итоге появляются новинки, о которых раньше мы не задумывались. Например, тоник в виде удобного спрея.
Тоники обычно выполняли только одну функция - тонизировали, завершали процесс очищения, убирая остатки несмывшегося макияжа или сальных отложений. Кроме того, это отличный способ выровнять pH-баланс, который неизменно меняется при обычном умывании.
Стандартно это выглядело так: на ватный диск наносится тоник, после чего двигаясь по массажным линиям очищалась кожа.
Итак, появились тоники-спреи. В чем  теперь заключается их основная задача.
Они теперь призваны не только завершить процесс демакияжа, но также увлажнить, омолодить, успокоить кожу, на которой появились раздражения, вывести токсины, нейтрализовать свободные радикалы. А также тоник используется для так называемой "усадки" декоративной косметики. На пудру или тональный распыляется тоник и все. Эффект потрясающий, макияж стойкий, а кожа при этом ощущает себя комфортно.

 

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Автор: Мирра Любивая, 12 сентября 2017

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