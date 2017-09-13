→ Косметика от Рианны с пометкой Cruelty Free на радость веганам

Основная идея новой линейки косметики Fenty Beauty от певицы Рианны звучит следующим образом: "Не бойся выделяться!". С прошлого года певица начала выпускать брендовую косметику под своим именем. Несмотря на то, что сама певица долго и тщательно скрывала созданием декоративной косметики и весь процесс подготовки к ее выпуску остался за кадром, но все же на днях в ее инстаграмме прозвучал анонс. Рианна стала выкладывать в своем аккаунте видео и снимки новинок.

Итак, представлены нашему вниманию следующие продукты:

- пигментированные желтые тени для глаз;

- сияющие хайлайтеры;

- пудровые румяна;

- жидкая помада с глянцевым блеском;

- тональная основа - 40 оттенков.

Презентация косметических средств прошла более чем успешно. Теперь тысячи поклонниц певицы мечтают опробовать новинки, у которых есть пометка cruelty free, что означает ни продукты, ни их составляющие не проходят тестирование на братьях наших меньших. С середины сентября стартует продажа новинок Fenty Beauty.