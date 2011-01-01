→ Каждый должен знать, для чего нужны фильтры для воды

Практически каждому человеку известно, что вода является основным источником жизни и здоровья. Ежедневно каждый должен потреблять необходимое количество жидкости, чтобы обеспечивать свои основные физиологические потребности и поддерживать оптимальный обмен веществ.

Огромной популярностью пользуется бутилированная вода, которая проходит специальную очистку. Если Вы устали переплачивать за товары первой необходимости в виде качественной воды, то Вам потребуется качественный бытовой фильтр для воды.

Что такое фильтр для воды?

Сегодня не представляет труда найти интернет магазин фильтров для воды, однако многим кажется, что такие изделия являются пустой тратой денежных средств. Качественный фильтр состоит из нескольких важнейших слоев, которые делают воду наиболее пригодной для питья.

Проблема современной воды состоит в том, что в водопроводной воде огромное количество поллютантов, химических соединений хлора и несбалансированный состав микроэлементов. Заходи на fw.ua, чтобы убедиться в огромном выборе современных фильтров для воды.

Для непосредственной очистки каждое устройство имеет несколько слоев:

Угольный фильтр;

Синтетический фильтр с порами различного диаметра;

Фильтр обратного осмоса;

Все это позволяет получить воды высочайшего качества, которая подарит Вам долгие годы счастливой жизни.

Важность качественных фильтров для воды

Как упоминалось ранее, важность фильтров невозможно переоценить. В целом, процесс очистки состоит из нескольких важных этапов. Во первых, поток проходит через механические синтетические фильтры с порами разного диаметра. Они позволяют задержать крупнодисперсное загрязнение, которое может нанести существенный вред ЖКТ, почкам и ряду других органов.

Угольный фильтр адсорбирует на себе (поглощает) ряд прочих загрязнений, а также некоторых микроорганизмов. Фильтр обратного осмоса основан на действии физических факторов, что позволяет пропустить через него лишь молекулы воды без посторонних примесей.

Прочие системы обогащают воду необходимыми минералами и микроэлементами, что позволяет существенно улучшить здоровье человека. Если Вы не будете проводить очистку водопроводной воды, то существенно повысится риск мочекаменной болезни, патологий желудочно-кишечного тракта и общее снижение иммунитета.

Бытовые устройства очистки воды делятся на несколько категорий: кувшинные и блоковые. В кувшин для очистки воды вставляется сменный картридж для очистки. Важным преимуществом такого устройства является низкая цена и высокая мобильность. Если Вы желаете получать чистую воду централизовано во всем доме, то Вам подойдет блоковый фильтр, который встраивается непосредственно в систему водопровода.

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