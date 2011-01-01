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→ Очищение кожи и сужение расширенных пор

Расширенные поры - это настоящая проблема многих девушек и женщин. Черные точки (комедоны) это образовывающиеся в порах загрязнения, мешают наслаждаться собственным отражением в зеркале. Каким же образом можно сузить поры?
Обращаясь с какой-то проблемой к косметологу, мы желаем решить ее профессиональным путем. У кого-то кожа очень чувствительная, у кого-то она потеряла свой красивый тон, а кому-то не дают спокойно и комфортно себя чувствовать расширенные поры. Данная проблема не зависит от возраста. Даже если кажется, что проблема запущена, есть способы, которые помогут сузить поры.
1. Косметика по уходу за лицом.
2. Народные методы, проверенные еще нашими мамами и бабушками.
3. Косметологические процедуры в салоне.
Почему же поры расширяются?
Пора представляет собой своего рода отверстие, через которое внутрь проникает кислород, благодаря этому она нормально функционирует. Поры отвечают за обменные процессы внутри тканей, за ее иммунитет, внешний вид. Через поры проникают активные компоненты уходовых средств, но кроме того, вглубь попадают частицы декоративной косметики, грязь, пыль.
К причинам расширения пор относятся:
- не до конца очищенная кожа;
- скапливающиеся в организме токсины;
- неправильное питание;
- гормональные нарушения.
Сузить поры помогает косметика: пилинг, крем от комедонов, маски на основе фруктовых кислот или глины.
Из салонных процедур можно отдать предпочтение: микродермабразии, лазерной шлифовке, дарсонвализации.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:10

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