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→ Сухой пилинг для лица - что это и зачем его делать

Стремясь к красоте, в первую очередь девушки задумываются о макияже, косметических средствах, а вот о том, что нужно оздоровить лицо путем очищения, думает мало кто. А ведь именно чистка кожи является основным фактором ее молодости. Пилинги в основном ассоциируются с кислотами, но так как в период активного солнца данный вид очищения запрещен, можно воспользоваться сухим вариантом. Благодаря сухому пилингу появляется здоровый цвет лица.
Пилинг в сухом виде стал последним трендом в домашнем уходе. Для его выполнения не требуется наличия каких-то гаджетов, но при этом обещан отличный результат. Итак, каким образом в данном случае происходит удаление ороговевшего слоя? Для этого придумана щеточка. Звезды шоу-бизнеса на Западе и в Америке уже давно используют данный метод, а к нам он пришел относительно недавно. Так, Гвинет Пелтроу уверяет, что сухой пилинг помогает коже быть ровной, гладкой. Для процедуры берется сухая щетка - она мягкая из натурального ворса, и очищение с ее помощью ощущается, как приятный расслабляющий массаж лица.
Подобного рода уход позволяет активным веществам, содержащимся в продуктах ухода, активно проникать вглубь клеток кожи, когда поры открываются, из них устраняется весь шлак, клетки насыщаются кислородом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:29

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