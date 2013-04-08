→ Виды брекет-систем: как сделать правильный выбор?

Сегодня ортодонты в своей практике используют два варианта брекет-систем: металлические и керамические. Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые очень важно взять во внимание при выборе берекет-системы.

Металлические брекеты: плюсы и минусы, особенности эксплуатации

Все элементы металлических брекет-систем выполнены из высококачественного сплава гипоаллергенных металлов. Благодаря этому они отличаются высокой прочностью и надежностью. Такие брекеты не восприимчивы к различным пищевым добавкам и красителям, не изменяют свой внешний вид при взаимодействии с кофе, вином и т.п.

Однако есть у металлических брекетов и недостатки. Все их элементы заметны на зубах, поэтому высокими эстетическими характеристиками похвастаться они не могут. Кроме того, брекет-система такого типа на начальных этапах лечения может вызывать неприятные ощущения в ротовой полости, царапать язык и внутреннюю поверхность щек.

Что касается стоимости, то металлические брекеты являются более доступными по сравнению с другими вариантами.

Преимущества и недостатки керамической брекет-системы

Главным плюсом керамических брекетов является их внешний вид. Будучи выполненными из специального вида керамики, они менее заметны на зубах, благодаря чему человек чувствует себя более уверено и свободно. Кроме того, существует возможность изготовления брекетов минимального размера, которые являются практически незаметными в ротовой полости.

При этом есть у керамической брекет-системы и свои недостатки. Она требует особенно аккуратной и грамотной эксплуатации, включая следование всем правилам и рекомендациям по употреблению пищи, проведению гигиены ротовой полости и т.п. В случае использования брекетов из керамики очень важно исключить из рациона все продукты, содержащие натуральные или химические красители – вино, кофе, газированные напитки и леденцы яркой расцветки. Также не рекомендуется во время прохождения курса лечения курить. Все это может привести к потемнению и окрашиванию брекетов. В результате чего все их эстетические характеристики будут утеряны.

Стоит отметить и то преимущество, которое имеют все без исключения виды брекет-систем, а именно – безболезненность их установки и высокую эффективность в процессе выравнивания прикуса и расположения зубов.

По материалам сайта: http://orthosmile.com.ua/