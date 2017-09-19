→ Когда боишься уколов: безинъекционная мезотерапия

Казалось, бы лето прошло лучше, чем мечталось - на море, пляже, в теплых морских волнах. И казалось бы, оздоровительный эффект должен быть заметен, но на самом деле все не так Кожа подвергалась такому колоссальному воздействию ультрафиолета, что желает особого внимания и восстановления.Для этой цели прекрасным образом подходит мезотерапия - это хит последних лет. Благодаря процедуре можно вернуть себе 5-10 лет. Однако, есть и такие женщины, которые боятся делать уколы. В этом случае поможет безинъекционная электропорация. Данную процедуру можно выполнять по необходиости с 25-летнего возраста.Данная поцедура, как и все косметические, начинается с очищения кожных покровов. Для этого подходит молочко, которое является не только средством, эффективно очищающим кожу, но такжеявляется ее питанием, увлажнением, открывает поры для последующих манипуляций косметолога.На втором этапе убирают слой эпидермиса. Для чего используется пилинг. Действуя массирующими движениями косметолог устраняет ороговевшие клеточки.После этого на кожу наносится сыворотка, которая под воздействием аппарата проникает в глубокие ткани лба, щек, носа, подбородка и шеи. Длится этап порядка 15 минут. Наносится маска, под ее воздействием поры сужаются, а кожа приобретает ровную матовую поверхность.Данная методика безболезненна, дарит море восхитительных эмоций клиенткам и дарит уникальную возможность надолго позабыть о возрасте.