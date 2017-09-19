Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статины, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Когда боишься уколов: безинъекционная мезотерапия
Казалось, бы лето прошло лучше, чем мечталось - на море, пляже, в теплых морских волнах. И казалось бы, оздоровительный эффект должен быть заметен, но на самом деле все не так Кожа подвергалась такому колоссальному воздействию ультрафиолета, что желает особого внимания и восстановления.
Для этой цели прекрасным образом подходит мезотерапия - это хит последних лет. Благодаря процедуре можно вернуть себе 5-10 лет. Однако, есть и такие женщины, которые боятся делать уколы. В этом случае поможет безинъекционная электропорация. Данную процедуру можно выполнять по необходиости с 25-летнего возраста.
Данная поцедура, как и все косметические, начинается с очищения кожных покровов. Для этого подходит молочко, которое является не только средством, эффективно очищающим кожу, но такжеявляется ее питанием, увлажнением, открывает поры для последующих манипуляций косметолога.
На втором этапе убирают слой эпидермиса. Для чего используется пилинг. Действуя массирующими движениями косметолог устраняет ороговевшие клеточки.
После этого на кожу наносится сыворотка, которая под воздействием аппарата проникает в глубокие ткани лба, щек, носа, подбородка и шеи. Длится этап порядка 15 минут. Наносится маска, под ее воздействием поры сужаются, а кожа приобретает ровную матовую поверхность.
Данная методика безболезненна, дарит море восхитительных эмоций клиенткам и дарит уникальную возможность надолго позабыть о возрасте.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 19 сентября 2017

Новости медицины по теме:

  • Какими мифами обросла процедура "мезотерапия"
  • Очищение лица от прыщей и гнойничков эффективно с земляникой
  • Мезотерапия для красоты и здорового блеска волос
  • Феруловый пилинг для чистоты и красоты кожи
  • Как часто нужно чистить кожу лица?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия