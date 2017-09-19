→ Пелоидотерапия в косметологии

С древних времен человечеству известна удивительная лечебная сила пелоидов - грязи. Древние лекари отмечали, что если на воспаленные суставы наложить грязевую аппликацию или втирать в ушибленное место определенный целебный состав, то неприятные симптомы устранялись. Приняв ванну, наложив на лицо или тело маску с природной грязью, замечали омолаживающий эффект. Одинаково полезна пелоидотерапия как для женщин, так и для мужчин.Целебные свойства грязи отмечали в Древнем Китае, Греции и Индии. В современном мире грязелечению тоже уделяется много внимания.Какие существуют виды лечебной грязи1. Органические.2. Минеральные.Отсюда их деление в свою очередь следующее:- торфяные;- сапропелевые;- иловые сульфидные;- сопочные;- гидротермальные.В зависимости от состава, и те, и другие находят использование в медицине.Воздействие на кожу грязи оказывают физическое и химическое, что способствует запуску работы иммунной и эндокринной системы, улучшению регенерации тканей. Оказываемые свойства: рассасывающее, противоаллергическое, антибактериальное, улучшение питания кровеносной и лимфатической системы. В косметологии очень часто применяется пелоидотерапия для устранения рубцов, купероза, угревой сыпи, акне. Тепло, образующееся под воздействием грязевых аппликаций происходит противовоспалительное, обезболивающее и антисептическое действие.