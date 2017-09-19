Чистка-пилинг - это пока новое явление во многих салонах красоты. Она возможна при наличии специальной аппаратуры и высоких профессиональных умений мастеров. Какие возможности дарит чистка-пилинг? Это две процедуры в одной, благодаря которой можно не только очистить кожу, но и выполнить заметное омоложение, а кроме того, данный подход позволяет существенно сэкономить средства и время на посещение косметолога, так как не придется ходить дважды.

Процедура "Чистка-пилинг" выполняется не в соответствии с последовательными действиями, а индивидуально воздействуют на различные участки кожи с помощью различных методик.

Хорошо известно, что после проведения химического пилинга кожа лица отслаивается, соазит мелкими чешуйками. А вот после проведения Чистки-пилинга, такой реакции не будет и вы сможете быстро вернться к прежнему образу жизни.

В чем изюминка "Чистки-пилинга"

- открываются поры и глубоко очищаются;

- происходит осветение, омоложение, разглаживание мелких морщинок, коже придается равномерность тона, упругость и эластичность.

Применяются ультразвуковая чистка и микродермабразия.