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→ Процедура "Чистка-пилинг"

Чистка-пилинг - это пока новое явление во многих салонах красоты. Она возможна при наличии специальной аппаратуры и высоких профессиональных умений мастеров. Какие возможности дарит чистка-пилинг? Это две процедуры в одной, благодаря которой можно не только очистить кожу, но и выполнить заметное омоложение, а кроме того, данный подход позволяет существенно сэкономить средства и время на посещение косметолога, так как не придется ходить дважды.
Процедура "Чистка-пилинг" выполняется не в соответствии с последовательными действиями, а индивидуально воздействуют на различные участки кожи с помощью различных методик.
Хорошо известно, что после проведения химического пилинга кожа лица отслаивается, соазит мелкими чешуйками. А вот после проведения Чистки-пилинга, такой реакции не будет и вы сможете быстро вернться к прежнему образу жизни.
В чем изюминка "Чистки-пилинга"
- открываются поры и глубоко очищаются;
- происходит осветение, омоложение, разглаживание мелких морщинок, коже придается равномерность тона, упругость и эластичность.
Применяются ультразвуковая чистка и микродермабразия.

 

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Автор: Мирра Любивая, 19 сентября 2017

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