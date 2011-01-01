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→ Ферментативная косметика

Корейская уходовая косметика уже давно занимает важное место в индустрии красоты. Корейцы смогли явить миру ферментативную косметику, о которой каждая наша соотечественница теперь может составить собственное мнение.
В чем заключается концепция данной новинки. Все предельно просто. После обработки с использованием бактерий натуральные ингредиенты открывают свои новые свойства, которые лучше усваиваются кожей. В состав косметики входят дрожжи, экстракты лекарственных трав, экстракт пиявок, молочные продукты, кроме того эфирные масла, которые не забивают поры и прекрасным образом впитываются в кожные покровы.
Для чего нашей коже подобная косметика. В ферментативной уходовой косметике содержатся минералы, витамины, аминокислоты и прочие продукты. На кожу она оказывает омолаживающий и подтягивающий эффект.
Ферментативная корейская косметика помогает в очищении, ее используют перед салонными процедурами перед подготовкой к химическому пилингу, усиливая его эффект в несколько раз. Что касается использования с домашних условиях, то представлены средства в виде эссенций и лосьонов, которые призваны не только очищать, но восстанавливать баланс кожи после умывания.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:36

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