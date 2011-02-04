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→ О чем нужно знать, чтобы не бояться блефаропластики

Блефаропластика относится к популярным хирургическим процедурам, которые позволяют сделать взгляд молодым и открытым. Вместе с тем данная классическая процедура не перестает обрастать мифами.
Миф 1. Блефаропластика ухудшает зрение. На самом деле врачи оперируют только кожу и поверхностные ткани. Они не касаются глаза. Как показала практика после операции зрение может улучшиться, если была проблема нависающего верхнего века.
Миф 2. Операцию по подтяжке кожи вокруг глаз выполняют под местной анестезией. На самом деле пластика нижнего века выполняется под общим наркозом. Под местной анестезией может быть проведена пластика верхнего века. Местная анестезия требует гораздо меньшего пакета анализа и после нее пациента выписывают через три часа.
Миф 3. С помощью пластики век можно поменять форму глаз. На самом деле форма глаз при правильно проведенной блефаропластике не меняется.
Миф 4. После удаления грыж под глазами наблюдаются "провалы". Грыжи многих пациентов на самом деле заполняют пространство нижнего века, когда их убирают намечается переход между нижним веком и щечно-скуловой зоной. Для того, чтобы избежать провалов, глаза не выглядели уставшими и болезненными, многие применяют липофилинг. Но постепенно жировые отложения расходуются организмом.  
Миф 5. После блефаропластики не получится сразу выйти в свет. Как показывает практика, только после пластики верхних век возможен длительный период для восстановления. На восстановление верхних век нужно до 1-й недели, а верхних и нижних - до 2-х недель.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:10

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