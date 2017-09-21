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→ Ламинирование ресниц или какие есть достоинства и недостатки процедуры

Каждая из нас желает не только оставаться долгое время красивой, но еще и стремится к самосовершенствованию. Благодаря доступным в наше время процедурам красоты, список которых с каждым годом расширяется, сделать это гораздо проще. К новинкам относится ламинирование ресниц.

Зачем нужно делать ламинирование ресниц

Благодаря данной процедуре появляется возможность питать волоски полезными микроэлементами, минералами, активными веществами, удлинять реснички. Большинство девушек именно летом желает сделать взгляд более открытым и глубоким, и не пользоваться при этом горой декоративной косметики, сведя ее вообще к минимуму. Самое привлекательное - это польза ламинирования. После него ресницы становятся более объемными, крепкими и хорошо растут.

Среди достоинств можно выделить следующие:

- здоровый блеск;
- улучшение объема;
- ускорение роста;
- сама кожа вокруг глаз преображается, так как происходит ее питание;
- во время сна такие реснички не будут загибаться, как это происходит с нарощенными.

Противопоказания

Ламинирование не рекомендуется выполнять, если была пережита операция вокруг глаз или заболевания глаз в виде ячменя, воспаления конъюнктивы. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав средства, прежде всего нужно уточнить его состав у мастера.

 

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Автор: Мирра Любивая, 21 сентября 2017

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