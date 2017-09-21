Основные показания для проведения малярпластики

Малярпластика - это операция, которую проводит пластический хирург, и выполняется она для изменения формы скул. Как утверждает известный американский пластический хирург - доктор Палмер, щеки являются именно той зоной лица, которая на 75% влияет на привлекательность лица. Изменение скул поможет преобразить внешность в лучшую сторону до неузнаваемости. При этом будет заметно, что что-то поменялось, но что конкретно, никто не поймет.- врожденная или приобретенная асимметрия скул;- различного рода деформации;- возрастные изменения, приведшие к потери объема щек;- травмы, повлекшие за собой определенного рода деформации с данной части лица.Пластические хирурги помогут устранить проблемы, связанные с любой из вышеназванных причин.Благодаря малярпластике возможно увеличение и уменьшение скул. При увеличении применяются импланты в виде эллипса или овала. Но кроме этого в практике используют височную мышцу или жировую ткань пациента.Уменьшаются скулы с помощью иссечения - остеотомиии скуловой кости. В этом случае хирург выполняет надрез, и кость начинает шлифоваться до нужного размера и формы.Период реабилитации около месяца. Спустя несколько недель сходят синяки, отеки и покраснения.