Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Малярпластика
Малярпластика - это операция, которую проводит пластический хирург, и выполняется она для изменения формы скул. Как утверждает известный американский пластический хирург - доктор Палмер, щеки являются именно той зоной лица, которая на 75% влияет на привлекательность лица. Изменение скул поможет преобразить внешность в лучшую сторону до неузнаваемости. При этом будет заметно, что что-то поменялось, но что конкретно, никто не поймет.

Основные показания для проведения малярпластики

- врожденная или приобретенная асимметрия скул;
- различного рода деформации;
- возрастные изменения, приведшие к потери объема щек;
- травмы, повлекшие за собой определенного рода деформации с данной части лица.
Пластические хирурги помогут устранить проблемы, связанные с любой из вышеназванных причин.
Благодаря малярпластике возможно увеличение и уменьшение скул. При увеличении применяются импланты в виде эллипса или овала. Но кроме этого в практике используют височную мышцу или жировую ткань пациента.
Уменьшаются скулы с помощью иссечения - остеотомиии скуловой кости. В этом случае хирург выполняет надрез, и кость начинает шлифоваться до нужного размера и формы.
Период реабилитации около месяца. Спустя несколько недель сходят синяки, отеки и покраснения.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 21 сентября 2017

Новости медицины по теме:

  • Что делать если имеют место аномалии в области скул или подбородка?
  • Скульптурирование лица
  • Лицевые импланты
  • Веяния в области подтяжки лица
  • Круропластика ног

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия