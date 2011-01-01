Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что необходимо для успешной пластической операции

Для того, чтобы устранить эстетическую непривлекательность, в целом улучшить внешний вид, мы решаемся на прохождение пластической операции. На успех операции влияют несколько факторов, недооценивать каждый из которых в будущем чревато негативными последствиями и разочарованием.
Выбирается клиника, хирург, выбор имплантатов (если необходимо добавить объем), выбор анестезии с минимальным риском для здоровья.
Одна из важных составляющих успеха - выбор клиники эстетической хирургии. Необходимо побывать на форумах, где о клиниках есть множество реальных отзывов. Здесь можно найти информацию относительно процедур, докторах, медперсонале, качестве обслуживания в целом. Опыт работы имеет немаловажное значение, лучше всего те, которые долго работают - от 10-15 лет.
Выбор пластического хирурга. Чтобы он был правильным, пациенту необходимо знать: стаж работы, опыт работы в том направлении деятельности, которая вам нужна, наличие квалификации, диплома, лицензии, отзывы пациентов, компетентность, стоимость услуг (помнить о том, что качественные услуги не могут стоить очень дешево).
Имплантанты. Необходимо хорошо разбираться в тех видах имплантов, которые предлагаются на мировом рынке. Больше всего доверия заслуживают эндопротезы ведущих производителей.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 09:33

Новости медицины по теме:

  • Лучшие пластические хирурги в Москве
  • Выбор пластического хирурга
  • Выбираем клинику пластической хирургии
  • Преимущества симультанных операций
  • Выбор стоматклиники для семьи, на что обращаем внимание?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия