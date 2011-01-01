→ Что необходимо для успешной пластической операции

Для того, чтобы устранить эстетическую непривлекательность, в целом улучшить внешний вид, мы решаемся на прохождение пластической операции. На успех операции влияют несколько факторов, недооценивать каждый из которых в будущем чревато негативными последствиями и разочарованием.

Выбирается клиника, хирург, выбор имплантатов (если необходимо добавить объем), выбор анестезии с минимальным риском для здоровья.

Одна из важных составляющих успеха - выбор клиники эстетической хирургии. Необходимо побывать на форумах, где о клиниках есть множество реальных отзывов. Здесь можно найти информацию относительно процедур, докторах, медперсонале, качестве обслуживания в целом. Опыт работы имеет немаловажное значение, лучше всего те, которые долго работают - от 10-15 лет.

Выбор пластического хирурга. Чтобы он был правильным, пациенту необходимо знать: стаж работы, опыт работы в том направлении деятельности, которая вам нужна, наличие квалификации, диплома, лицензии, отзывы пациентов, компетентность, стоимость услуг (помнить о том, что качественные услуги не могут стоить очень дешево).

Имплантанты. Необходимо хорошо разбираться в тех видах имплантов, которые предлагаются на мировом рынке. Больше всего доверия заслуживают эндопротезы ведущих производителей.