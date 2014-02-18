→ Как распознать комедогенную косметику

Комедоны представляют собой черные, неэстетичного вида точки на лице, образовывающиеся вследствие закупорки волосяных фолликулов и gор кожи, внутри пор скрываются белые угри. Образование комедонов связывают как с нарушениями , которые происходят внутри организма, так и с наличием кожных заболеваний, нарушением работы сальных желез. Однако, довольно часто в этой ситуации виновата комедогенная косметика.
Как обнаружили ученые, определенные соединения, натуральные компоненты, которые входят в состав косметики - способствуют тому, что она становится комедогенной. Под ее влиянием перекрываются сальные протоки, салоотделение повышается и пора закупоривается.
2. Лауриновая кислота (lauric acis);
3. Кокосовое масло (coconut butter);
4. Соединения миристилла (myristyl lactate);
5. Глицерил стеарат (glyceryl stearate);
6. Стеариновая кислота (stearic acid);
7. Ланолин (lanolin);
8. Децил олеат (decyl oleat);
9. Соединения изоприла (isopropyl myristate);
10. Бутил стеарат (butyl stearate).
- расширенных пор;
- с дерматологическими проблемами в виде высыпаний, раздражений;
- предрасположенности к образованию черных точек.
Как обнаружили ученые, определенные соединения, натуральные компоненты, которые входят в состав косметики - способствуют тому, что она становится комедогенной. Под ее влиянием перекрываются сальные протоки, салоотделение повышается и пора закупоривается.
Какие средства являются провокаторами неприятных последствий1. Соевое масло (soybean oil);
2. Лауриновая кислота (lauric acis);
3. Кокосовое масло (coconut butter);
4. Соединения миристилла (myristyl lactate);
5. Глицерил стеарат (glyceryl stearate);
6. Стеариновая кислота (stearic acid);
7. Ланолин (lanolin);
8. Децил олеат (decyl oleat);
9. Соединения изоприла (isopropyl myristate);
10. Бутил стеарат (butyl stearate).
От комедогенной косметики лучше всего полностью отказаться представителям:- жирной кожи;
- расширенных пор;
- с дерматологическими проблемами в виде высыпаний, раздражений;
- предрасположенности к образованию черных точек.