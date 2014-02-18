→ Как распознать комедогенную косметику

Какие средства являются провокаторами неприятных последствий

От комедогенной косметики лучше всего полностью отказаться представителям:

Комедоны представляют собой черные, неэстетичного вида точки на лице, образовывающиеся вследствие закупорки волосяных фолликулов и gор кожи, внутри пор скрываются белые угри. Образование комедонов связывают как с нарушениями , которые происходят внутри организма, так и с наличием кожных заболеваний, нарушением работы сальных желез. Однако, довольно часто в этой ситуации виновата комедогенная косметика.Как обнаружили ученые, определенные соединения, натуральные компоненты, которые входят в состав косметики - способствуют тому, что она становится комедогенной. Под ее влиянием перекрываются сальные протоки, салоотделение повышается и пора закупоривается.1. Соевое масло (soybean oil);2. Лауриновая кислота (lauric acis);3. Кокосовое масло (coconut butter);4. Соединения миристилла (myristyl lactate);5. Глицерил стеарат (glyceryl stearate);6. Стеариновая кислота (stearic acid);7. Ланолин (lanolin);8. Децил олеат (decyl oleat);9. Соединения изоприла (isopropyl myristate);10. Бутил стеарат (butyl stearate).- жирной кожи;- расширенных пор;- с дерматологическими проблемами в виде высыпаний, раздражений;- предрасположенности к образованию черных точек.