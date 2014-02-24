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→ Зачем выполняется пластика голеней

Идеальные ноги - мечта каждой женщины, ведь многим мужчинам кружат голову именно они - женские ножки. Для того, чтобы придать им красивую и привлекательную форму, необходимы физические упражнения, специальный уход, массаж, ряд косметологических процедур. Однако, кривизну, которая является ложной или истинной помогут устранить пластические хирурги. В данном случае применяется пластика голеней. Это позволяет уменьшить объем или увеличить его. Круропластика на сегодняшний день входит в ТОП-10 наиболее востребованных операций в мире. Так, теперь обладательницы несовершенных форм ног, могут отложить в сторону изнурительные физические нагрузки и с дефектом кривизны отправиться к хирургу, который поможет сделать их более аккуратными.
Круропластика выполняется следующим образом. Удаляется излишняя жировая ткань или восполняется недостающий объем с помощью имплантов. Следует уточнить, что данный вид операции не поможет при желании удлинить ноги.

В каких случаях возможно проведение круропластики:

- асимметрия голеней;
- наследственная кривизна ног;
- слабовыраженные голени, из-за чего ноги визуально кажутся слишком тонкими;
- дефекты, при которых ноги кажутся полными;
- приобретенная вследствие травм кривизна ног.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 09:48

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