→ Зачем выполняется пластика голеней

Идеальные ноги - мечта каждой женщины, ведь многим мужчинам кружат голову именно они - женские ножки. Для того, чтобы придать им красивую и привлекательную форму, необходимы физические упражнения, специальный уход, массаж, ряд косметологических процедур. Однако, кривизну, которая является ложной или истинной помогут устранить пластические хирурги. В данном случае применяется пластика голеней. Это позволяет уменьшить объем или увеличить его. Круропластика на сегодняшний день входит в ТОП-10 наиболее востребованных операций в мире. Так, теперь обладательницы несовершенных форм ног, могут отложить в сторону изнурительные физические нагрузки и с дефектом кривизны отправиться к хирургу, который поможет сделать их более аккуратными.

Круропластика выполняется следующим образом. Удаляется излишняя жировая ткань или восполняется недостающий объем с помощью имплантов. Следует уточнить, что данный вид операции не поможет при желании удлинить ноги.

В каких случаях возможно проведение круропластики:

- асимметрия голеней;

- наследственная кривизна ног;

- слабовыраженные голени, из-за чего ноги визуально кажутся слишком тонкими;

- дефекты, при которых ноги кажутся полными;

- приобретенная вследствие травм кривизна ног.